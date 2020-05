Sommerlager dürfen stattfinden: Jubla und Pfadi zögern aber noch Eigentlich haben sie alles schon geplant, noch warten die Vereine aber auf die Schutzkonzepte. Egal wie sie sich entscheiden: Von ihnen wird viel Flexibilität verlangt. Livia Fischer 28.05.2020, 19.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blauringlager dürfen im Sommer stattfinden; auf Spiele mit Körperkontakt muss aber verzichtet werden. Bild: Pius Amrein (Obbürgen, 6. August 2018)

60 Scharen, fast 3800 Teilnehmer, zwei Wochen Spiel und Spass. So hätte das Kantonslager (Kala) der Jubla Luzern aussehen sollen. Vor etwas mehr als fünf Wochen dann die grosse Enttäuschung: Das Lager fällt ins Wasser. Auch die jüngsten Lockerungsmassnahmen ändern nichts daran. Das Kala wird auf nächstes Jahr verschoben – 408 Tage warten ist angesagt.

Auch die Pfingstlager finden nicht statt; die neuen Massnahmen kommen nun zu spät. Langweilig wird es den Jubla-Kindern über das verlängerte Wochenende aber bestimmt nicht. Einige Scharen haben nämlich schon ein Alternativprogramm ausgearbeitet. Die Jungwacht Entlebuch zum Beispiel. «Statt Pfingsten im Melchtal zu verbringen, organisieren wir jetzt eine Schatzsuche im Dorf», sagt Präses Lea Arnet. Eine Anmeldung ist Pflicht, so können grössere Menschenansammlungen vermieden werden.

Viele Fragezeichen wegen der Sommerlager

Worauf sich die Jubla-Kinder vermutlich aber am meisten freuen, ist das Sommerlager. «Für die Scharen ist es das Highlight des Jahres», bestätigt Simon Richmond, Kommunikationsverantwortlicher von Jungwacht Blauring Kanton Luzern. Genau diese stehen trotz grünem Licht vom Bundesrat aber noch auf der Kippe. Zwar sind Richmond bis jetzt keine Scharen bekannt, die ihr Sommerlager schon definitiv abgesagt haben. Unsicherheiten sind dennoch da.

Der Blauring Sursee etwa wartet die Entscheidung ab, bis das offizielle Schutzkonzept der Jubla Schweiz vorliegt. Noch sei es zu früh, die «Entscheidungsprozesse in der Zeitung kundzutun». Ähnlich tönt’s von Seiten der Jubla Hohenrain-Kleinwangen – auch bei ihnen sind noch viele Fragen offen. «Ein Lagerhaus hätten wir zwar, wie das Schutzkonzept zu den Sommerlagern genau aussieht und unter welchen Bedingungen wir verreisen werden, ist für uns aber immer noch unklar», sagt Scharleiterin Mirjam Estermann.

Kinder sollen im Lager in den gleichen Gruppen bleiben

Kommt das Lager definitiv zu Stande, müsse ausserdem das geplante Programm geändert oder zumindest auf die Schutzmassnahmen angepasst werden. Aufgrund der Vorlage von Jubla Schweiz, die bis zum 8. Juni vorliegt, muss jede Schar ein eigenes Schutzkonzept erarbeiten. Sicher ist: Gruppeneinteilungen sollen das ganze Lager über möglichst konstant gehalten werden.

Auch die wöchentlichen Gruppenstunden, die offiziell ab dem 6. Juni wieder stattfinden dürfen, müssen einem Sicherheitskonzept unterliegen. Hierbei erhalten die Scharen ebenfalls Unterstützung von der nationalen Ebene. Das Schutzkonzept für Aktivitäten ohne Übernachtung besagt etwa, dass Händewaschen vor und nach allen Spielen jederzeit möglich sein muss. Estermann von der Jubla Hohenrain-Kleinwangen ergänzt:

«Unsere Gruppenstunden werden vorwiegend draussen stattfinden, Spiele mit Körperkontakt vermeiden wir.»

Pfadi und Jubla befinden sich in einer ähnlichen Lage

Flexibilität müssen jetzt auch die Luzerner Pfadis zeigen. Dominic Büttiker, Abteilungsleiter der Stadtpfadi Schirmerturm, bestätigt zwar, dass das Sommerlager definitiv stattfinden wird. Das detaillierte Schutzkonzept dazu wird die Dachorganisation Pfadibewegung Schweiz aber erst in den kommenden Tagen vorlegen. «Wir werden auf gewisse Spielformen verzichten müssen, sind jedoch zuversichtlich, dass wir neue, kreative Ideen finden», ist sich Büttiker sicher. Bisher haben sich schon drei Viertel aller Pfadimitglieder fürs Lager im bernischen Bévilard angemeldet; bei der Pfadi Willisau sieht’s ähnlich aus. Abteilungsleiter Lukas Blümli sagt:

«Unsere Kinder würden sich sehr aufs Sommerlager freuen.»

Wenn alles klappt, werden sie ihre Zelte im Juli in Siblingen in Schaffhausen aufschlagen. Ob die üblichen Vereinsaktivitäten am Samstagnachmittag schon bald wieder starten, lässt er noch offen. «Allenfalls warten wir aus Sicherheitsgründen noch bis im Herbst», meint Blümli.

Die definitive Entscheidung fällt nächste Woche. Bis dahin gilt: Erfinderisch bleiben. Ein Talent, das die Leiter der Pfadi und der Jubla gemeinsam haben. In den vergangenen Wochen brachten sie die Vereinsstunden zu den Kindern nach Hause. Spielten etwa Montagsmaler am Computer, bastelten via Kamera Osternestchen oder liessen als Ersatz für den ausfallenden Muttertagsbrunch auf Kommando Heliumballons für die Mamis fliegen.