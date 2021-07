Sommerpause Die Luzerner Regierungsräte verbringen ihre Ferien mehrheitlich in der Schweiz Marcel Schwerzmann, Guido Graf, Reto Wyss, Fabian Peter und Paul Winiker ziehen einheimische Destinationen ausländischen vor. Und die Luzerner Regierungsräte dokumentieren ihre Ferienerlebnisse nur ausnahmsweise. Lukas Nussbaumer 12.07.2021, 05.00 Uhr

Bereit für die Sommerferien: Die Luzerner Regierungsräte Paul Winiker, Reto Wyss, Guido Graf, Fabian Peter und Marcel Schwerzmann (von links).

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 19. Mai 2019)

Die fünf Luzerner Regierungsräte verraten auf Anfrage, wo und mit wem sie ihre diesjährigen Sommerferien verbringen. Während die CVP-Magistraten Guido Graf und Reto Wyss unseren Fragenkatalog Punkt für Punkt beantworten, lassen Fabian Peter (FDP), Marcel Schwerzmann (parteilos) und Paul Winiker (SVP) einiges beziehungsweise vieles offen. So machen der neue Regierungspräsident Marcel Schwerzmann und Paul Winiker beispielsweise auch auf Nachfrage hin keine Angaben dazu, ob sie geimpft sind. Wyss und Peter haben den Pieks hinter sich, Guido Graf befindet sich als im April dieses Jahres Covid-19-Infizierter noch im Genesenenstatus, will sich danach aber auch impfen lassen.

Die Reihenfolge der fünf Ferienpläne gliedert sich nach Funktion, Amtsjahren und Alter. Deshalb macht Regierungspräsident Marcel Schwerzmann den Anfang, gefolgt von Vizeregierungspräsident Guido Graf, Finanzdirektor Reto Wyss, Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker sowie Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter.

Marcel Schwerzmann – hier im Naturmuseum - ist zum dritten Mal Regierungsratspräsident.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. Juni 2021)

Der 56-jährige Ökonom aus Kriens will sich eine Pause von zwei bis drei Wochen gönnen – «vermutlich wieder an den Jura-Seen und je nach epidemiologischer Lage auch im Rheinland». Dank einem Wohnwagen könne er «flexibel und sicher reisen». Der parteilose Bildungs- und Kulturdirektor nutzt die ruhigen Sommerwochen auch «wie jedes Jahr, um mir strategische Gedanken zu meinen politischen Kernthemen zu machen». Zu seinem Departement hält Schwerzmann wie in den vergangenen Jahren regelmässig Kontakt. Mühe abschalten zu können, habe er noch nie gehabt. Sein Rezept heisst: «Den Tag nicht überladen sowie unbekannte und interessante Orte besuchen.» Bis auf wenige Ausnahmen dokumentiere er seine Ferien nicht. «An interessante Begegnungen und Besuche kann ich mich in aller Regel über Jahre erinnern», sagt der mit 14 Jahren amtsälteste aktuelle Regierungspräsident. Seinen Regierungskollegen wünsche er das, was er allen Luzernerinnen und Luzernern wünsche: Distanz zum vorherrschenden Thema des vergangenen Jahres und eine gesunde Rückkehr aus den Ferien.

Reizvoll: Die Gegend um die Jura-Seen, hier oberhalb von Ligerz am Bielersee. Bild: Schweiz Tourismus

Regierungsrat Guido Graf. Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. November 2020)

Der 63-jährige Sozial- und Gesundheitsdirektor sagt, seine Sommerferien seien «kurz, aber lang genug». Konkreter wird der CVP-Politiker bei der Frage nach dem Wo und mit wem. Er hält sich dabei an Goethe und zitiert: «Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah.» Deshalb verbringe er seine Ferien mit Familie und Freunden zuhause in Pfaffnau und am nahe gelegenen Weiher, wo er wie so oft mit seinen schweigsamen Fischen die Ruhe geniesse. Es sei ihm «wichtig, zuhause zu bleiben, so dass ich jederzeit rasch für die Pandemiebewältigung vor Ort sein könnte». Richtig abschalten wird der frühere Unternehmer also nicht, auch mit seinen Mitarbeitenden pflegt er regelmässigen Kontakt. So bleibt dem seit 2010 amtierenden Regierungsrat auch keine Zeit, um Bücher zu verschlingen: «Ich lese die Mails meiner Mitarbeitenden.» Wie Schwerzmann ist auch Graf keiner, der Ferienerlebnisse auf Fotos oder in Videos festhält. «Ich dokumentiere alles im Kopf, so habe ich die Erinnerungen immer dabei.» Seinem Kollegen Paul Winiker wünscht er in den Sommerferien «so richtig gute Erholung, damit er 2022 bereit ist für die Luzerner Fasnacht, die dann hoffentlich wieder stattfinden kann».

Idyllisch und nah: Pfaffnau.

Bild: Pius Amrein (Pfaffnau, 28. Juli 2020)

Regierungsrat Reto Wyss.

Bild: Pius Amrein (Emmenbrücke, 2. Juni 2021)

Auch der 56-jährige Rothenburger CVP-Politiker setzt bei seinen dreiwöchigen Ferien auf bewährtes und bleibt «wie so oft in der Schweiz»: Er reise zusammen mit Frau und Kindern ins Engadin und Wallis, wo er seinen Hobbys Wandern, Velofahren und Bergsteigen frönen könne. Für die Anreise benutzen der Finanzdirektor und seine Familie ein Hybrid-Auto, vor Ort die öffentlichen Verkehrsmittel. Viel Wert legt Wyss auf das Abschalten: «Oberstes Credo ist es, dass wir uns in den Ferien wenn möglich keine Mails mit Aufträgen verschicken. Es ist mir wichtig, dass meine Mitarbeitenden und ich in den Ferien auch wirklich frei machen und unsere Batterien laden.» In Notfällen sei er aber erreichbar. Abschalten zu können, ist denn auch Wyss' Wunsch an seine Regierungskollegen. Während Guido Graf vorab Mails liest und sich Marcel Schwerzmann nicht zu seiner Ferienlektüre äussert, wird Wyss «gewiss mehr als ein Werk lesen». Auf seiner Liste stünden Bücher von Schweizer Autoren wie etwa Charles Lewinsky. Der 2011 in die Regierung gewählte frühere Bauingenieur gehört wie Graf und Schwerzmann auch nicht zu jenen, die ihre Ferien dokumentieren. Ab und zu ein Foto schiesse er aber schon, und die Touren, die er unternehme, halte er auch mal fest.

Hier lässt es sich besonders schön Wandern, Velofahren und Bergsteigen: Sils im Engadin. Bild: Schweiz Tourismus

Regierungsrat Paul Winiker auf der Dachterrasse bei der Kantonspolizei.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2019)

Der 65-jährige Justiz- und Sicherheitsdirektor aus Kriens verbringt seine Ferientage «mehrheitlich zu Hause». Der SVP-Politiker macht aber auch Ausflüge mit dem Velo: «Ich möchte die vielfältigen Teile des Kantons und deren einladende Landbeizli besuchen». Vorstellen kann sich der frühere Gemeindepräsident seiner Wohngemeinde auch einen kurzen Abstecher nach Holland zu seinen Verwandten – «dann jedoch eher mit dem Auto». Winiker freut sich ausserdem aufs Baden im See – und auf das Buch des eidgenössischen Schützenfests «Eine Tradition kehrt zurück». Dieses Werk gehöre selbstverständlich in seine Badetasche. Besonders gerne und in Ruhe werde er das Kapitel «Entlebucher Amts- & Wyberschiesset» lesen. «Schliesslich geht es hier um Schützen und Stauffacherinnen.»

Erst Velofahren, dann Schlemmen: An solche Orte zieht es Paul Winiker diesen Sommer. Im Bild das Gasthaus Kreuz in Hergiswil bei Willisau. Bild: Peter Helfenstein (Hergiswil, 21. Oktober 2020)

Regierungsrat Fabian Peter am Ufer der Kleinen Emme.

Bild: Boris Bürgisser (Emmenbrücke, 8. Juli 2020)

Der 45-jährige frühere Gemeindeammann von Inwil verbringt die Ferien mit seiner Familie nicht erst seit Corona in der Schweiz - einen Teil davon seit Jahren fast zuhinterst im Verzasca-Tal. Das sei ein wunderbarer Rückzugsort, der eine gute Mischung aus Aktivitäten und Ruhe biete. «Wir freuen uns auf das Baden im kristallklaren Fluss, das Wandern und das Selber-Pizza-Backen im Steinofen. Ein Besuch in einem Grotto mit Tessiner Spezialitäten darf natürlich nicht fehlen», sagt der seit 2019 amtierende Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor. Auch den Rest der Ferien verbringt der FDP-Politiker in der Schweiz, entweder mit Ausflügen von zu Haus aus, vielleicht auf einer Alp, oder Familie Peter macht eine längere Velotour mit dem E-Bike. Den einen oder anderen Schnappschuss mache er schon, auch einmal ein Video. Doch systematisch dokumentiere er die Ferien nicht. Zu kurz kommen werde das Lesen, denn der frühere Unternehmer möchte seine Zeit «bewusst gemeinsam mit meinen Kindern und meiner Frau verbringen, wieder einmal Freunde treffen und etwas für die körperliche Fitness tun». Peter wünscht seinen Mitarbeitenden, den Regierungskollegen und der Bevölkerung «fröhliche, möglichst unbeschwerte schöne Sommertage und gute Erholung».