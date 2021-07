Sommerserie «Wasser» Das Potenzial der Wasserkraft im Kanton Luzern ist ausgeschöpft – trotzdem kommt dem Wasser bei der Energiewende eine Schlüsselrolle zu Im Kanton Luzern wurde die Wasserkraft früh zur Stromproduktion genutzt. Heute spielt sie innerhalb der Kantonsgrenzen nur noch eine untergeordnete Rolle. Dafür gewinnt eine andere Nutzungsform stetig an Bedeutung. Reto Bieri 12.07.2021, 05.00 Uhr

Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch Wasser zur Energiegewinnung. Angesiedelt waren die Anlagen wegen des notwendigen Gefälles meist an Bächen und Flüssen. Am Mühlenplatz in der Stadt Luzern zum Beispiel sind die Mühlen an der Reuss bereits im Jahr 1178 bezeugt. Elf Räder trieben dort Mühlen, Schleifwerke, Stampfanlagen sowie das Prägewerk der städtischen Münzstätte an, wie der Website der Elektrizitätswerke der Stadt Luzern (EWL) zu entnehmen ist. Seit 1926 wird am Mühlenplatz Strom erzeugt.

Für diese Kaufleute ist die beschwerliche Reise an die Messe in Zurzach bereits zu Ende. Sie sind auf die Reussschwelle zwischen Reuss- und Spreuerbrücke aufgefahren. Detailgetreu zeigt Diebold Schilling 1513 in seiner Chronik, wie die Reussschwelle angelegt war und das Flusswasser zu den Mühlen leitete. Quelle: Diebold-Schilling-Chronik, Korporation Luzern, S. 23 fol., p. 440 (www.e-codices.ch)

Die Wasserkraft zur Stromgewinnung gewann mit der zunehmenden Industrialisierung an Bedeutung. Die grösseren Luzerner Fabrikbetriebe vor dem Ersten Weltkrieg wurden dort gegründet, wo genügend Wasser zur Energieerzeugung vorhanden war, heisst es in einem 2011 publizierten Buch zur Geschichte des Kantons Luzern. Eines der ersten Wasserkraftwerke zur Stromproduktion wurde bei der Gründung der Papierfabrik Perlen Mitte der 1870er-Jahre an der Reuss gebaut.

Im Maschinensaal des Kraftwerks in Rathausen. Das Foto wurde kurz nach 1900 aufgenommen. Bild: CKW

Daran beteiligt war unter anderem Theodor Bell, ein Pionier des schweizerischen Maschinenbaus in der Schweiz. Er besass in Kriens eine Maschinenfabrik und produzierte unter anderem Turbinen und Papiermaschinen. Bell war zudem 1894 zusammen mit Eduard von Moos, dem Leiter der gleichnamigen Eisenwerke in Emmenbrücke, am Bau des Elektrizitätswerks Rathausen beteiligt. Dieses habe beträchtlich zur Elektrifizierung der ländlichen Gebiete des Kantons Luzern und zur Entwicklung der Industrie beigetragen, heisst es in der Kantonsgeschichte weiter. Aus dem Werk in Rathausen ging später die CKW hervor.

Das Wasserkraftwerk der CKW in Rathausen. Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 9. Juli 2021)

Zwar spielt die Wasserkraft auch heute noch eine wichtige Rolle in der Energieversorgung des Kantons Luzern. Nur ein kleiner Teil wird aber innerhalb der Kantonsgrenzen produziert. Er entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 10'000 Haushalten. Zum Vergleich: Die Kraftwerke der Stauseen im Grimselgebiet produzieren jedes Jahr Strom für rund 450’000 Haushalte. Alle Wasserkraftwerke im Kanton Luzern weisen eine Leistung von weniger als 10 Megawatt auf und gelten als sogenannte Kleinwasserkraftwerke. Das grösste ist jenes in Rathausen (siehe Grafik).

Das Potenzial für neuen Luzerner Wasserstrom ist gering. «Die Waldemme bei Flühli bietet das grösste ungenutzte Potenzial im Kanton Luzern, danach sind die Möglichkeiten grossmehrheitlich ausgeschöpft», sagt CKW-Mediensprecher Marcel Schmid. Weitere Projekte plane die CKW derzeit keine. An der Waldemme will das Unternehmen Strom für 1500 Haushalte produzieren. Umweltverbände haben jedoch Einsprache erhoben.

Wegen der künftigen Winterstromlücke seien Kraftwerke wie jenes an der Waldemme für die künftige Versorgungssicherheit sehr wichtig, sagt Schmid. «Leider sind wir in der Schweiz beim Ausbau der erneuerbaren Energien nicht auf Kurs, viele aktuelle Wind- und Wasserkraftwerksprojekte werden behindert. Hier braucht es dringend bessere Rahmenbedingungen für den Ausbau und den Erhalt der erneuerbaren Energie in der Schweiz.»

Wasser als Wärme- und Kältelieferant

Wasser liefert nicht nur Energie in Form von Strom, sondern man kann damit auch heizen oder kühlen. Aktuellstes Beispiel ist die EWL, die in der Stadt Luzern und in Horw den Aufbau der Infrastruktur für die Nutzung von Wasser aus dem Vierwaldstättersee vorantreibt. Ganze Quartiere werden so im Winter geheizt. Zwei weitere grössere bestehende Projekte befinden sich laut Werner Göggel, Abteilungsleiter Gewässer und Boden bei der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie, in Weggis sowie beim Paraplegikerzentrum in Nottwil.

Das Potenzial von Seewasserenergie ist riesig. Laut einer Studie des Schweizerischen Wasserforschungsinstituts Eawag können die am Vierwaldstättersee liegenden Siedlungen vollumfänglich mit Kälte und Wärme versorgt werden ohne nachteilige Auswirkungen auf den See. Grosses Potenzial besteht auch beim Sempacher- und beim Baldeggersee. Ein Knackpunkt ist allerdings die Wirtschaftlichkeit, sagt Werner Göggel, dies zeigten die Erfahrungen der EWL in Horw und Luzern.

«Es braucht hohe Investitionen, insbesondere in die Leitungsnetze.»

In Städten, die nahe an einem See liegen, wie Luzern, Zürich, Zug und Genf sei die Wirtschaftlichkeit eher gegeben als bei kleineren Orten, die weiter vom See entfernt liegen, wie Hochdorf, Hitzkirch oder Sursee.

Wärme aus Grundwasser und aus dem Erdinnern

Neben Seewasser wird auch Grundwasser für thermische Zwecke genutzt. Dazu werden Brunnen gebohrt, das Grundwasser heraufgepumpt und mit Wärmetauschern die Energie entnommen, erklärt Werner Göggel. Das Wasser wird anschliessend wieder versickert. Nicht zu verwechseln ist die thermische Nutzung mit den Erdwärmesonden. Dazu wird viel tiefer gebohrt, auf bis zu 300 Meter hinunter. In Rohren zirkuliert eine Flüssigkeit, mit der die Wärme aus dem Erdinnern an die Oberfläche transportiert wird.

Erdwärmesonden haben in den vergangenen zehn Jahren explosionsartig zugenommen. Im Kanton Luzern gibt es mittlerweile um die 10'000. Die Anzahl thermischer Nutzungen hingegen – also des Grund- oder Seewassers - beträgt nur rund 350. Die tiefe Zahl begründet Göggel damit, dass diese Nutzung nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist, um negative Auswirkungen auf das Grund- oder Seewasser zu verhindern. Göggel sagt:

«Der Schutz des Trinkwassers hat in jedem Fall Vorrang.»

Bei Grundwasservorkommen, die der Trinkwassernutzung dienen, würden keine Erdwärmesonden bewilligt. Auch schaut der Kanton, dass sich die Anlagen nicht gegenseitig die Energie abgraben. Laut Werner Göggel gibt es bereits Gebiete, wo das Potenzial praktisch ausgeschöpft ist, beispielsweise im Raum Malters bei der Grundwassernutzung.

Aufruf zum Thema Wasser: Mit diesem Beitrag startet in lockeren Abständen unsere Sommerserie zum Thema Wasser. Wasser ist allgegenwärtig, es formt unsere Erde, hinterlässt seine Spuren. Jeder Mensch verbindet etwas anderes mit Wasser. Während die einen sofort an ihr nächstes Wassersportvergnügen denken, beheben andere die Schäden an ihren Häusern durch Unwetter und Hochwasser. Die einen halten sich am liebsten im und am Wasser auf, andere hingegen meiden das kühle Nass. Wir suchen Leserinnen und Leser, die uns ihre Erfahrungen mit dem Element Wasser schreiben. Was verbinden Sie mit Wasser, welche Erlebnisse im, am oder mit Wasser hatten Sie in Ihrem Leben? Lieben sie das Element oder sind sie gar wasserscheu? Teilen Sie uns ihre Erlebnisse per Mail unter kanton@chmedia.ch mit.