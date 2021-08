Reusswehr Luzern: Hochwasser lässt sich nicht immer abwenden

Sommerserie «Wasser» «Auch ein voll geöffnetes Reusswehr kann ein Hochwasser nicht immer abwenden» Bild: Sandro Isenegger Das Reusswehr in Luzern ist Dreh- und Angelpunkt für den Pegel des Vierwaldstättersees. Die Verantwortlichen sind oft Kritik ausgesetzt – obwohl die Regulierung des Wehrs alles andere als einfach ist. Beatrice Vogel 07.08.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Die Stadt Luzern ist glimpflich davon gekommen. Das Hochwasser vom vergangenen Juli hat relativ wenige Schäden verursacht. Trotzdem kam früh Kritik auf: Das Reusswehr beim Luzerner Mühlenplatz, das den Pegelstand des Vierwaldstättersees reguliert, sei zu spät geöffnet worden – stimmt nicht, konterten die Verantwortlichen des Kantons Luzern. Doch wie funktioniert das Reusswehr überhaupt? Und welche Faktoren entscheiden über dessen Öffnung oder Schliessung?

Darüber kann Daniel Arnold bestens Auskunft geben. Er ist Projektleiter bei der Abteilung Naturgefahren des Kantons Luzern und mitverantwortlich für das Reusswehr. Das heisst, er entscheidet aufgrund des Wehrreglements, wann welche Wehrelemente wie stark geöffnet oder geschlossen werden. Betrieben wird das Wehr vom Zimmerwerk der Stadt Luzern.

So funktioniert das Reusswehr

Das Reusswehr besteht aus drei Elementen: Stirn-, Längs- und Seitenwehr. Mit dem Stirnwehr, das direkt unterhalb der Reussbrücke quer durch den Fluss geht, wird die Hauptregulierung vorgenommen. Es besteht aus 21 Fächern à jeweils 10 Nadeln von 3,40 Metern Länge, die von Hand eingesetzt oder herausgezogen werden. Mindestens ein Fach steht immer offen – wegen der Fische und für die bei Touristen beliebte Welle. Steigt der Seepegel, wird das Stirnwehr bis zu maximal zwei Dritteln geöffnet.

Mitarbeiter der Stadt Luzern entfernen Nadeln des Stirnwehrs. Bild: Sandro Isenegger (18. Februar 2021)

Braucht es danach noch mehr Abflusskapazität, kann das Längswehr geöffnet werden. Dessen Nadeln sind 20 Zentimeter länger, dicker und entsprechend schwerer als jene des Stirnwehrs. Die 488 Nadeln auf einmal zu entfernen oder einzusetzen, ist mühsam und bedeutet einen Tag Arbeit für fünf Personen – obwohl dabei ein Nadelsetzgerät zum Einsatz kommt, das einzelne Arbeitsschritte erleichtert. Deshalb wird das Längswehr nur bei Hochwassergefahr geöffnet. Erst nach der Öffnung des Längswehrs kann das letzte Drittel des Stirnwehrs entfernt werden, das nur marginal zum Abfluss beiträgt. Der Grund: Ohne den Schutz der Stirnnadeln in der Mitte des Flusses würden die Längswehrnadeln weggeschwemmt.

Das Längswehr wird mit Hilfe des Setzgeräts geöffnet. Bild: Daniel Arnold

(11. Juni 2021)

Mit dem Seitenwehr kann die Feinregulierung vorgenommen werden. Es besteht nicht aus Holznadeln, sondern aus einer Stauklappe aus Stahl, die hydraulisch reguliert wird. Das Seitenwehr kann nicht nur auf Knopfdruck angehoben und gesenkt werden, es reagiert auch automatisch auf die Wassermenge. Es wird deshalb für kleinere, kurzfristige Regulierungen eingesetzt. Im Vergleich zum alten Wehr hat das Seitenwehr mit 12,5 Metern Breite eine viel grössere Kapazität: Früher gab es nur zwei 2 Meter breite Schleusen, das sogenannte Tafelwehr, die man von Hand aufkurbeln musste. Ist die Abflusskapazität des Seitenwehrs langsam ausgeschöpft, muss am Stirnwehr reguliert werden.

Das Seitenwehr. Hier ist die Stauklappe fast vollständig geöffnet. Bild: Nadia Schärli

(22. März 2017)

Handarbeit hat ihren Preis Dass heute nicht das ganze Reusswehr maschinell reguliert wird, hat vor allem denkmalpflegerische Gründe. Bei der Sanierung vor rund zehn Jahren musste man möglichst viel vom historischen Nadelwehr erhalten. Die Handarbeit, die dieses bedingt, hat ihren Preis: Rund 180'000 Franken kostet der Unterhalt jährlich. An den Kosten beteiligen sich alle Uferkantone des Vierwaldstättersees. (bev)

«Wir erhalten oft Beschwerden, weil der Seepegel zu hoch oder zu niedrig ist»

Daniel Arnold beim Reusswehr. Bild: Beatrice Vogel

Dieses Jahr wurde das Längswehr Anfang Juni geöffnet, weil für Mitte Juni Niederschläge prognostiziert waren. Als das Hochwasser im Juli kam, war das Wehr also schon längst fast vollständig offen. Dass trotzdem Kritik laut wurde, erstaunt Daniel Arnold nicht. «Wir erhalten oft Beschwerden, weil der Seepegel nach Ansicht der Leute zu hoch oder zu niedrig ist.»

Für die Regulierung halte man sich an das Wehrreglement. Dabei spielen nicht weniger als 24 teils gegensätzliche Zielgrössen eine Rolle, neben Hochwasserschutz und diversen ökologischen Faktoren auch Schifffahrt, Fischerei, Energiegewinnung, Landschaftsbild und Grundwasser. «Dabei geht es nicht direkt darum, jede Zielgrösse einzeln zu erfüllen, sondern den bestmöglichen Kompromiss der 24 Zielgrössen zu erreichen», so Arnold. Der natürliche Schwankungsbereich des Seespiegels liegt zwischen 433,45 und 434 m.ü.M.

«Unser Ziel ist es, den Pegel möglichst in diesem Bereich zu halten.»

Sinkt er stärker, wird der Abfluss künstlich gedrosselt, um den Mindestpegel für Kursschiffe (433,25 m.ü.M) nicht zu unterschreiten. Steigt der Pegel über den Schwankungsbereich, wird der Abfluss kontinuierlich erhöht, um die Schadensgrenze von 434,45 m.ü.M zu vermeiden.

Das ist leichter gesagt, als getan. Denn, um eine Entscheidung zu fällen – und vom Normalbetrieb abzuweichen – braucht es zuverlässige Prognosen für Wetter, Niederschlag, Seepegel und Schneestand. Arnold: «Obwohl Prognosen und Modelle immer hochauflösender und präziser werden, sind sie nur für rund fünf Tage zuverlässig. Langfristigere Modelle gehen zudem oft weit auseinander, was eine Vorabsenkung selten berechtigt.» So kann man im Frühling nicht wissen, wie viel Regen im Sommer fällt. Würde man prophylaktisch das Wehr im Mai voll öffnen, könnte der Seespiegel in einem niederschlagsarmen Juli zu tief fallen.

Höhere Abflussmenge dank neuem Wehr

Zu früh öffnen ist demnach nicht gut. Was das Gegenteil betrifft, sagt Arnold: «Wären wir mit der Öffnung tatsächlich zu spät dran, würden die Nadeln überströmt. Aufgrund des massiven Drucks kann es zudem zu Beschädigungen am Wehr kommen.» Dies war beim Hochwasser 2005 – noch vor der Wehrsanierung – der Fall.

Mitte Juli 2021 flossen rund 480 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ab, Ende August 2005 waren es mit 473 Kubikmeter fast gleich viel – allerdings mit dem grossen Unterschied, dass der Seepegel 2005 rund 30 cm höher war. «Das zeigt, dass dank der Sanierung des Wehrs mehr Wasser abfliesst», sagt Arnold.

Das Reusswehr ist voll offen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 12. Juli 2021)

Die Kleine Emme hat einen entscheidenden Einfluss

Auf die Abflussmenge der Reuss hat auch die Kleine Emme einen Einfluss. Bringt sie viel Wasser, gibt es in der Reuss einen Rückstau – was ebenfalls 2005 geschah. Auch deshalb sind die Hochwasserschutzmassnahmen an Emme und Reuss wichtig. Zudem befindet sich die engste Stelle der Reuss direkt oberhalb des Wehrs bei der Reussbrücke. Bei der Wehrsanierung wurde an dieser Stelle der Fluss ausgebaggert und vertieft.

Trotz dieser Massnahmen sind die Kleine Emme und das Nadelöhr bei der Reussbrücke zwei Faktoren, weshalb der Abfluss nicht beliebig erhöht werden kann und Überschwemmungen trotz saniertem Reusswehr in der Stadt Luzern weiterhin möglich sind – insbesondere bei so lange andauernden Niederschlägen wie 2005. Daniel Arnold: «Auch ein frühzeitig voll geöffnetes Wehr kann ein Hochwasser nicht immer abwenden.»