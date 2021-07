Darum sinkt der Wasserverbrauch im Kanton Luzern

Sommerserie «Wasser» Der Wasserverbrauch pro Kopf ist in den vergangenen Jahrzehnten im Kanton Luzern stetig gesunken – das sind die Gründe Seit Beginn des Jahrtausends ist der Wasserverbrauch im Kanton Luzern um fast 28 Prozent gesunken. Das hat vor allem mit Effizienzgewinnen zu tun. Gleichzeitig gehen die Behörden künftig von einem höheren Wasserbedarf in der Landwirtschaft aus. Dominik Weingartner 20.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wegen des Klimawandels machen sich auch die Luzerner Behörden Gedanken über die Zukunft der Wasserversorgung im Kanton. Erste Auswirkungen von extrem trockenen Sommern waren bereits im Hitzesommer 2018 zu spüren. Mehrere Gemeinden und Regionen hatten Probleme, die Bevölkerung mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen. Das steht im Bericht «Wassernutzung und Wasserversorgung im Kanton Luzern», den die Dienststelle Umwelt und Energie (UWE) Anfang Jahr veröffentlicht hat.

Auf der einen Seite steht der Klimawandel, auf der anderen die Tatsache, dass der Wasserverbrauch pro Kopf in den vergangenen 20 Jahren stark zurückgegangen ist. Verbrauchte eine Person im Jahr 2000 im Durchschnitt täglich 315 Liter pro Tag, waren es 2019 noch 227 Liter. Das entspricht einem Rückgang um 27,9 Prozent. Dabei ist der Verbrauch in Luzern erheblich tiefer als im Schweizer Schnitt, wo er 2019 bei 294 Litern pro Kopf lag. Aber auch gesamtschweizerisch ist der Rückgang enorm, 1977 verbrauchte jede Person im Schnitt noch 500 Liter Wasser pro Tag.

Die Gründe für den rückläufigen Wasserverbrauch in den Haushalten sind vielfältig. So sind Haushaltsgeräte, die viel Wasser verbrauchen – zum Beispiel Waschmaschinen – durch technologischen Fortschritt effizienter geworden und gehen sparsamer mit Wasser um. So sagt Philipp Arnold, Teamleiter Gewässer bei der UWE: «Der rückläufige Wasserverbrauch von Haushalten und Industrie/Gewerbe seit rund drei bis vier Jahrzehnten ist in der Spartechnik der Sanitärbranche für die Haushalte begründet.» Der Bund mutmasst in einem Bericht zudem, dass sich veränderte Lebensgewohnheiten wie etwa der vermehrte Verzehr von Fertiggerichten positiv auf den Wasserverbrauch auswirken.

Wasserintensive Produktionen ins Ausland verlagert

Auch in der Industrie des Kantons ist der Wasserverbrauch in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen. «Wasserintensive Produktionen sind zum Teil ins Ausland verlagert worden», sagt Philipp Arnold. In diesem Zusammenhang spricht man auch von «virtuellem Wasserverbrauch», der später in Form von Importgütern wieder in die Schweiz gelangt. Wie die Statistik zeigt, ist der Wasserverbrauch der Luzerner Industrie in den vergangen drei Jahren wieder angestiegen. Arnold sagt:

«Generell wird in trockenen und heissen Jahren eher auch mehr Brauchwasser in Industrie und Gewerbe genutzt, womit der leichte Anstieg der letzten zwei bis drei Jahre begründet liegt.»

Wasser ist auch in der Landwirtschaft von zentraler Bedeutung. «Für viele Landwirtschaftsbetriebe ist die Wasserversorgung in Hitze- und Trockenperioden, die mit dem Klimawandel zunehmen, eine Herausforderung», heisst es im Bericht der UWE. Rund 20 Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Luzern haben eine Bewilligung für saisonale Wasserentnahme aus Gewässern. Im Hitzesommer 2018 mussten Bewilligung aufgrund der Trockenheit widerrufen werden. «Bei der Nutzung des Wassers hat die Versorgung mit Trinkwasser und die Restwasserbestimmungen für die Gewässer Vorrang», heisst es im UWE-Bericht. «Wasser aus den Gewässern steht immer nur im Rahmen des verfügbaren Dargebotes zur Verfügung», sagt Philipp Arnold. Je nach Witterung gingen beim UWE null bis rund ein Dutzend Gesuche für die Wasserentnahme ein. Im bisher regenreichen Jahr 2021 sei noch kein Gesuch eingegangen, so Arnold.

«Landwirtschaft muss sich wandeln»

Der Klimawandel spielt bei der Landwirtschaft eine zentrale Rolle. «In Anbetracht der anstehenden Herausforderungen muss sich die Luzerner Landwirtschaft wandeln», sagt Thomas Meyer, Abteilungsleiter Landwirtschaft bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons. «Dabei können Spezialkulturen mit ihrem vergleichsweise höheren Wertschöpfungspotenzial als echte Alternative zur Tierhaltung in Betracht gezogen werden», so Meyer. Zu den Spezialkulturen gehören etwa Obstbäume, Rebstöcke oder Gemüsepflanzen. Doch auch diese Kulturen bergen Herausforderungen: «Durch die Klimaveränderungen sind vermehrte Frostereignisse während der Blüte und längere Trockenperioden für Spezialkulturen kritisch», sagt Meyer. Deshalb seien effiziente Bewässerungssysteme erforderlich, um Spezialkulturen erfolgreich anzubauen.

Für die Zukunft geht der Bericht der UWE von einem erhöhten Wasserbedarf bei der Landwirtschaft aus. Der Kanton sei dafür bereit: «Der Kanton Luzern verfügt insgesamt über genügend Wasserressourcen für die Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft», heisst es. Jedoch seien die Ressourcen unterschiedlich verteilt:

«Die Regionen Sursee-Mittelland und das Seetal verfügen über wenig Reserven, in diesen Regionen kann die Versorgung in anhaltenden Trockenperioden gefährdet sein.»

Diese regionalen Unterschiede sollen mit einem überregionalen Verbund ausgeglichen werden. Das Ziel: «Jede Gemeinde ist dadurch an ein ergiebiges Wasservorkommen angeschlossen.»