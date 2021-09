Ausgewandert: Sie lebt in Indonesien ihren Tauch-Traum

Sommerserie «Wasser» Diese Luzernerin lebt in Indonesien ihren Traum: «Doch von einem Tag auf den anderen ging alles zu» Bilder: PD/Alex J. Searle für Wunderpus Liveaboard Corinne Meier aus Adligenswil hat vor elf Jahren die Schweiz verlassen. Seit 2019 ist sie im Komodo-Nationalpark in Indonesien mit Touristen auf ihren zwei Tauchbooten unterwegs. Wegen Corona ist ihr Lebenstraum zeitweise zu einem Albtraum geworden. Susanne Balli 0 Kommentare 16.09.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Coco Meier lebt ihren Traum in Indonesien. Bild privat

«Ich werde das Gefühl nie vergessen, als ich unter die Wasseroberfläche glitt. Es war überwältigend.» Dies schreibt Corinne Meier, Coco genannt, über den ersten Tauchgang im Alter von zirka 21 Jahren, der ihr späteres Leben massgebend beeinflussen sollte.

17 Jahre später hat sie rund 200 komplette Tage (über 5000 Stunden) unter Wasser verbracht und ist stolze Besitzerin der zwei Tauchsafari-Boote «Wunderpus» und «Mimic». Auf diesen ist sie seit 2019 mit ihrem Partner und ihrer Crew im Komodo-Nationalpark in Indonesien unterwegs und zeigt Touristen aus aller Welt die prächtige Unterwasserwelt. Aber der Reihe nach:

Das Element Wasser hatte die 38-Jährige schon früh gepackt. In Adligenswil aufgewachsen, ging sie als Mädchen mit ihrer Familie nach Süditalien in die Ferien.

«Und da habe ich mich unsterblich ins Meer verliebt.»

Corinne Coco Meier auf dem Deck der «Wunderpus», eines ihrer zwei Tauchsafari-Boote. Bild: Instagram/ cocounderwater

Coco studierte in Fribourg und Wien. In Fribourg schloss sie ihr Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaften, Zeitgeschichte und Journalistik ab und arbeitete danach unter anderem als Nachrichtensprecherin bei Radio Pilatus. 2010 nahm sie vier Monate unbezahlten Urlaub, um in Thailand die Divemaster-Ausbildung zu machen. «Ich kam zurück nach Luzern und habe innerhalb einer Woche meine definitive Kündigung beim Radio eingereicht. Drei Monate später war mein bisheriges Leben in ein paar Boxen verpackt und ich im Flieger zurück nach Thailand.»

In Thailand lernte sie mit Pieter Goedvolk (47) ihren Lebenspartner kennen. Dort arbeitete Coco als Divemaster und machte die Ausbildung zur Instruktorin und Unterwasser-Videographer. Es folgten die Projektleitung beim Aufbau eines Resorts und der Umzug nach Indonesien, wo sie als Tauchlehrerin und später als Interimsmanagerin eines Tauchshops auf Komodo – der Heimat der grössten Echsen der Welt, der Komodowarane – arbeitete.

Ein Speedboot bei einem der bekanntesten Tauchplätze im Komodo-Nationalpark: Batu Bolong.

Ende 2016 übernahm Coco die Projektleitung eines kompletten Tauchresorts auf der kleinen Insel Gili Air nahe der indonesischen Insel Lombok für knapp zwei Jahre. Weitere Engagements folgten, bevor sie 2019 mit ihrem Partner in die Tauchboote Wunderpus Liveboards investierte. Ein Engländer hatte die Firma 2014 mit einem indonesischen Partner gegründet – finanziell unterstützt von mehreren stillen Investoren. Coco sagt: «In Indonesien ist es beinahe unmöglich, ohne indonesische Partner eine Firma zu gründen.» Ihr Lebenspartner und sie konnten Mitte 2019 aber die stillen Investoren rauskaufen und führen die Firma seither als Managing-Partner.

So einfach dieser Weg tönt, so schwierig war und ist er zeitweise. Coco sagt: «Ich lebe in einer anderen Kultur, die ich nicht selten missverstehe und natürlich auch hadere damit.» Womit sie am meisten kämpfe, sei Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und offene Korruption.

«Meine Jungs auf dem Boot haben aber sehr schnell gelernt: Wer seinen Lohn pünktlich will, muss selber pünktlich sein.»

Andererseits schätzt sie es, wie zufrieden die Indonesier sind und wie wenig sie sich beklagen, obwohl sie oft in Armut leben und kein stabiles Einkommen haben: «Man lebt mit dem, was man hat, und macht das Beste draus. Diese Mentalität ist beeindruckend.»

Berühmter Aussichtspunkt von Padar auf Pink Beach, White Beach und Black Beach im Komodo-Nationalpark.

Coco liebt Indonesien mit den 17'000 Inseln. «So viel Wasser, die besten Tauchgebiete der Welt.» Und jede Insel sei für sich komplett anders als die anderen. Das ganze Jahr hindurch bietet sie Touristen im Komodo-Nationalpark mehrtägige Tauch- oder Schnorchel-Touren an.

Ihre Firma besitzt ein kleines Haus in Labuan Bajo. Die Hafenstadt ganz im Westen der Insel Flores ist Dreh und Angelpunkt des Tourismus im Komodo-Nationalpark. Im Haus lagern Ersatzteile für die Boote, Tauchausrüstung und weiteres Material. Dort verbrachte sie vor der Coronapandemie rund vier Tage pro Monat. Sie lebte hauptsächlich auf dem Boot, die wenigen Tage an Land waren für administrative Arbeiten reserviert. «Auf See bin ich der Cruise Direktor, plane die Trips, führe Taucher unter Wasser, aber auch auf Land für kurze Exkursionen oder unterrichte Tauchkurse.» Die Tage an Bord sind lang, beginnen für Coco um halb sechs Uhr morgens und enden erst um 21 Uhr, wenn nach dem Abendessen die Crew den nächsten Tag besprochen hat. Coco sagt:

«Natürlich ist es ein Traumjob: Ich bin unter Wasser, kann den ganzen Tag Tiere beobachten, meine Arbeitsklamotten sind Bikinis und Shorts. Aber ich arbeite sehr hart.»

Der Arbeitsalltag habe 14 bis 15 Stunden, weder gebe es Wochenenden noch regelmässige Ferien oder Auszeiten. Zirka alle zwei Jahre verbringt sie etwas Zeit bei der Familie in der Schweiz und in Holland.

Mit der Pandemie sei die Existenzangst dazugekommen. Die Verantwortung über ihre Angestellten und deren Familien lasten schwer auf ihren Schultern, denn die Indonesier haben kein soziales Auffangnetz ausser die eigene Familie und Freunde. Labuan Bajo lebt zu gut 90 Prozent vom Tourismus. «Von einem Tag auf den anderen ging alles zu, auch der Nationalpark für mehrere Monate. Die meisten Expats haben Indonesien verlassen. Wir aber haben keine Wahl. Und so kämpfen wir.»

Die «Wunderpus» inmitten des Nationalparks.

Dank offensivem Marketing innerhalb Indonesiens brachten sie ein paar wenige Trips zusammen und konnten sich bis September 2020, als der Nationalpark wieder aufging, über Wasser halten. Seither leben sie von Monat zu Monat. «Derzeit ist es bestimmt eher ein Albtraum ohne Ende, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.»

Coco könnte sich vielleicht sogar vorstellen, irgendwann wieder in der Schweiz zu leben – aber mit einem passenden Job. Je älter sie werde, umso mehr vermisse sie regelmässige freie Tage, ein wenig Luxus wie zum Beispiel stabiler Strom und fliessend Wasser und die Ruhe. «In Indonesien baut immer irgendwer etwas, ein Hahn kräht, ein Motorradauspuff knattert oder jemand probiert um 2 Uhr morgens seine neue Karaoke-Maschine aus.» Zudem fehlen ihr «Schoggi natürlich, die Berge, der Geruch der Nadelwälder und die generelle Sauberkeit». Einen 8-zu-5-Bürojob möchte sie aber nicht mehr machen.

Ein Sprung ins Meer vom Bug des Bootes.

Infos: www.wunderpusliveboard.com