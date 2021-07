Kanal zwischen Gettnau, Alberswil und Schötz ist ein Zeitzeuge

Sommerserie «Wasser» Von der Getreidemühle zum Stromkraftwerk: Mittelalterlicher Kanal liefert noch heute Energie Der Mühlenkanal zwischen Gettnau, Alberswil und Schötz ist ein historischer Zeitzeuge. Einzigartig macht ihn seine Länge – und dass er zwei Flüsse miteinander verbindet. Reto Bieri 23.07.2021, 05.00 Uhr

Plötzlich rauscht’s gewaltig. Das eben noch gemächlich fliessende Wasser des Mühlenkanals schiesst seitlich am Mülihof vorbei. «Fast wie ein Tsunami», ruft Heinz Meyer durch den Lärm und schmunzelt. Der Grund: Der technische Leiter hat bei der Wasserkraftanlage zu Demonstrationszwecken das Tor des Schleusenbeckens geöffnet.

Ist das Schleusentor (links) beim Mülihof geöffnet, fliesst das gestaute Kanalwasser nicht ins Kraftwerk, sondern am Gebäude vorbei. So kann bei Hochwasser eine Überflutung verhindert werden.

Bild: Patrick Hürlimann (Alberswil, 21. Juli 2021)

Kürzlich galt es ernst: Beim Unwetter vergangene Woche musste Meyer das Tor seit der Inbetriebnahme der Anlage vor zweieinhalb Jahren zum ersten Mal aus Sicherheitsgründen öffnen. Sonst wäre der gesamte Mülihof wohl überflutet worden.

Dieser liegt am Dorfrand von Alberswil und wurde 2018 erstellt. Er besteht aus 17 Eigentumswohnungen sowie einem Aparthotel. Das markante Gebäude ist ein Ersatzneubau für die 1865 erbaute neue Steinermühle (neu, weil es noch eine ältere Mühle gibt in Alberswil). Aus Denkmalschutzgründen wurde der Mülihof dem Originalgebäude nachempfunden.

Gemächlich fliesst das Wasser des Kanals in Richtung ehemalige Steinermühle. Im Mülihof, einem Ersatzneubau von 2018, gibt es 17 Wohnungen und acht Hotel-Apartements.

Bild: Patrick Hürlimann (Alberswil, 21. Juli 2021)

Die Steinermühle war eine von mehreren ehemaligen Mühlen, die am historischen Mühlenkanal lagen, der von Gettnau nach Alberswil und Schötz führt. Er wurde wahrscheinlich im 12. oder 13. Jahrhundert gegraben. Einzigartig mache den Kanal, dass zwei Flüsse verbunden werden, nämlich die Luthern und die Wigger, sagt Walter Steiner. Der ehemalige Verwalter des Agrarmuseums Burgrain und aktueller Co-Stadtarchivar von Willisau beschäftigt sich seit vielen Jahren mit historischen Mühlen.

Auch die Länge von 9,5 Kilometern sei aussergewöhnlich. «In der Regel waren Kanäle, die zu den Mühlen und Sägereien führten, relativ kurz.» Ein Wermutstropfen ist für Steiner, dass der Kanal auf rund zwei Fünfteln unterirdisch verläuft, in Gettnau wie auch in Schötz. Davon abgesehen schmiegt sich das Gewässer durch die idyllische Landschaft, inmitten von Sehenswürdigkeiten wie der Burgruine Kastelen, der Kapelle St.Blasius oder dem landwirtschaftlichen Zentrum Burgrain.

Walter Steiner, Co-Stadtarchivar von Willisau, weiss über den historischen Mühlekanal bestens Bescheid. Bei diesem Wehr trennt sich der Schwefelbach ab, der als Entlastungskanal für die ehemalige Steinermühle diente.

Bild: Patrick Hürlimann (Alberswil, 21. Juli 2021)

Neben der Arbeitskraft von Menschen und Tieren war die Wasserkraft bis ins vergangene Jahrhundert hinein die einzige nutzbare Quelle mechanischer Energie in der Luzerner Landschaft, heisst es in einem Beitrag über den Mühlenkanal in der Heimatkunde des Wiggertals von 1991. Es erstaune daher nicht, dass an Mühlenstandorten die Kraft des Wassers zur Leistung weiterer Arbeit herangezogen wurde. So gehörten zu einem typischen Mühlenbezirk ein oder mehrere Nebenbetriebe; Hanfreiben, Knochenstampfen, Öltrotten und -mühlen, Hammerwerke und Blasbälge in Schmieden, Schleifereien, Tuchwalken und Sägereien wurden von Mühlrädern angetrieben.

Einst eine der führenden Müllersfamilien der Region

Die Beschäftigung mit den Mühlen beschreibt Walter Steiner als «ein Virus». Der 78-Jährige ist familiär vorbelastet: Er ist in der Riedbruggmühle in Ettiswil aufgewachsen, wo sein Grossvater als letzter Müller diesen Betrieb führte. Auch ist er verwandt mit jener Familie, welche namensgebend für die Steinermühle in Alberswil war. Es handelte sich um eine der führenden Müllersfamilien der Region. Ihr gehörten die einstigen Mühlen in Geiss, Grosswangen, Alberswil und Malters.

Franz Schwegler, treibende Kraft hinter dem Bau des Mülihofs, vor der historischen Francis-Turbine, welche die ehemalige Steinermühle mit Energie versorgte.

Bild: Patrick Hürlimann (Alberswil, 21. Juli 2021)

Zurück zur Steinermühle: Eine der treibenden Kräfte hinter dem Neubau ist Franz Schwegler. Der ehemalige Staatsschreiber des Kantons Luzern hat die 1987 stillgelegte Mühle 2011 zusammen mit zwei Partnern erworben. Besonders freut er sich darüber, dass im Raum, wo sich die moderne Stromerzeugungsanlage befindet, auch die alte, restaurierte Anlage bestaunt werden kann. Die horizontal liegende Francis-Turbine stammt aus dem Jahr 1865, der Stromgenerator von Brown Boveri wahrscheinlich aus den 1920er-Jahren.

Ebenfalls im Mülihof: Mit der modernen Turbine erzeugt der Generator (gelb) Strom für rund 25 Haushalte. Bild: Patrick Hürlimann (Alberswil, 21. Juli 2021)

Ein paar Schritte weiter produziert eine moderne Anlage Strom für rund 25 Haushalte. Der Betrieb ist weitgehend automatisiert, Heinz Meyer kann ihn vom Handy aus überwachen. Ebenso die Rechenanlage vor dem Gebäude.

So funktioniert die Reinigung des Wehrrechens. Video: Reto Bieri

Alle sechs Stunden senkt sich der Balken ins Wasser, wird am Metallrechen entlang nach oben gezogen und reinigt diesen so von Schilf und Gras, damit die Turbine nicht verstopft. Auch die Energie fürs Heizen und Warmwasser für das Gebäude stammen aus dem Bach. Das Wasser wird heraufgepumpt und die Energie mittels Wärmetauschern und -pumpen entnommen.

Burgrainmühle lieferte Strom für Ziegelei

Nebst der Steinermühle in Alberswil trieb das Wasser aus dem Mühlenkanal drei weitere Mühlen an. In Gettnau wurde noch um die Jahrhundertwende Getreide gemahlen, daneben auch eine Sägerei betrieben. Das Sägewerk ist heute nicht mehr in Betrieb, aber es wird nach wie vor Strom aus Wasserkraft erzeugt.

Unmittelbar neben der heutigen Agrovision Burgrain in Alberswil steht die Burgrainmühle. Sie wurde 1848 erbaut und gehört zu den letzten klassischen, vorindustriellen Mühlebauten. Dies im Gegensatz zur neuen Steinermühle, deren fabrikähnliches Gebäude den industriellen Charakter unterstreicht. Mit deren Bau nur einen halben Kilometer entfernt, schien die Konkurrenz für die Burgrainmühle übermächtig. 1892 kaufte Fritz Egger sie und nutzte sie zur Stromerzeugung für seine nahe gelegene Ziegelei.

Die ehemalige Burgrainmühle in Alberswil. Quelle: Heimatkunde Wiggertal, 1991

Zudem bezog die Stadt Willisau ab Ende des 19. Jahrhunderts von der Burgrainmühle Strom für die Beleuchtung. Vor rund drei Jahren hat eine Baufirma das Haus gekauft. Es wird derzeit saniert. Walter Steiner hofft, dass in naher Zukunft auch auf Burgrain wieder elektrische Energie durch das historische Kraftwerk gewonnen werden kann, sei es doch laut Denkmalpflege das älteste Werk dieser Art auf der Luzerner Landschaft.

Im Burgrain gab es übrigens noch eine sogenannte Brechmühle. Sie diente zur groben Vermahlung von Futtergetreide und war ursprünglich ein Nebenbetrieb, wie er in alten Mühlenanlagen häufig anzutreffen ist. Die Brechmühle wurde abgebrochen. An ihrer Stelle steht heute das Agrovision-Restaurant.

Moderne Stromerzeugung in der Dorfmühle Schötz

Bevor das Kanalwasser in die Wigger fliesst, hat es in Schötz einst die Dorfmühle angetrieben. Sie ist seit der Mitte des 14. Jahrhunderts belegt. Heute wird das Gebäude für Wohnzwecke genutzt. Mit einer modernen Turbine wird ebenfalls Strom erzeugt. Wegen des höheren Gefälles liefert es laut Heinz Meyer rund drei Mal so viel Energie wie im Mülihof in Alberswil.

Sobald auch im Burgrain wieder Strom produziert wird, schliesst sich gewissermassen ein Kreis. Dann wird an allen vier ehemaligen Mühlenstandorten wieder Strom produziert. Das ist hinsichtlich der Energiewende vorbildlich.