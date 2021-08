Wasserknappheit in Afrika: Frauen werden dadurch diskriminiert

Sommerserie «Wasser» Die Luzerner Organisation «Wasser für Wasser» kämpft gegen Wasserknappheit und Geschlechterungleichheit in Afrika Dass Wasser in vielen Ländern, unter anderem in den meisten Afrikas, knappes Gut ist, wissen wohl die meisten. Dass sich dies auf die Chancengleichheit zwischen Mann und Frau auswirkt, dürfte hingegen überraschen. Livia Fischer 19.08.2021, 05.00 Uhr

Angefangen hat alles mit einem Ende. 2011 verstarb Lior und Morris Etters mittlerer Bruder Basil. «Basils Krankheit und sein Umgang damit haben uns den Mut gegeben, existenzielle Fragen zuzulassen und unsere bisherigen Lebenspläne auf den Kopf zu stellen. Mit der Zeit, die uns geschenkt wurde, wollten wir uns sinnvoll für die Gesellschaft einsetzen», erzählt der ehemalige FCL-Spieler Lior Etter. Auf der Suche nach einer Antwort, wie sie das am besten tun können, gingen die beiden Brüder aus Kriens zusammen auf Reisen. Schnell merkten sie, dass Wasser – respektive dessen Fehlen – an vielen Orten ein grosses Thema war. «Und wenn Menschen hierzu keinen Zugang haben, fehlt auch ganz viel anderes», so Etter.

Lior Etter, Co-Geschäftsführer «Wasser für Wasser». PD

Die Idee, sich für mehr sozialen Ausgleich einzusetzen, hatten die beiden schon früh. «Doch durch den Tod unseres Bruders und der damit einhergehenden Verletzlichkeit wurde unser Bedürfnis, andere verletzliche Menschen zu unterstützen, immer grösser.» Ausserdem findet Etter:

«Damit es eine gerechtere Welt gibt, braucht es die Initiative von privilegierten Menschen wie uns.»

Also bauten sie ihre eigene Non-Profit-Organisation auf und tauften sie Wasser für Wasser (WfW).

Bevölkerungswachstum verschlimmert Situation

Das ist nun neun Jahre her, mittlerweile arbeiten an der Neustadtstrasse 3 in Luzern rund 20 Leute. Ihr Konzept: sich für sicheren Zugang zu Trinkwasser und sanitären Anlagen, für ein geschärftes Bewusstsein des Werts einer sicheren Trinkwasser- und Abwasserversorgung und für umweltfreundlichen Konsum von Wasser engagieren. WfW hat nebst Programmen in der Schweiz auch mehrere in Sambia und Mosambik. Denn in Subsahara-Afrika, also den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, ist die Wasserknappheit besonders gravierend. Von den insgesamt 940 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern haben 400 Millionen keinen sicheren Zugang zu sauberem Wasser.

Wasser für Wasser in der Schweiz Die gemeinnützige Organisation Wasser für Wasser (WfW) hat über 500 Partnerbetriebe in 18 Kantonen. Beteiligt sind diverse Büros, Schulen sowie Gastronomiebetriebe. Letztere bieten in ihren Betrieben neben Markenwasser auch Leitungswasser an, verrechnen dieses zu selbstbestimmten Preisen und unterstützen mit den gesamten Einnahmen die WfW-Projektarbeit in Afrika. Andere Partnerbetriebe schenken ausschliesslich Leitungswasser aus und spenden einen fixen Anteil des gesamten Wasserumsatzes an die WfW-Projektarbeit in Afrika.

Das Problem ist aber nicht immer der Mangel an Ressourcen – gerade Sambia ist ein wasserreiches Land. Auch wirtschaftliche Wasserknappheit bedroht viele Teile der Bevölkerung. Heisst: Das Wasser wäre zwar da, es ist für die Menschen aber nicht zugänglich. Gründe dafür gibt es mehrere. Eine Herausforderung stellt die Urbanisierung dar. «Die afrikanischen Städte explodieren regelrecht», sagt Etter. Während beispielsweise die Bevölkerung in Sambias Hauptstadt Lusaka vor 40 Jahren noch 533'000 Menschen zählte, sind es mittlerweile rund dreieinhalb Millionen. «Die elf Wasserversorger im Land haben weder genügend qualifizierte Angestellte noch Kapital, um mit dem rasanten Bevölkerungswachstum Schritt zu halten.»

Verpasster Unterricht wegen fehlenden WC

Bei der Auseinandersetzung mit der Wasserthematik fiel den Etter-Brüdern schnell auf: Geschlechterungleichheit ist in diesem Zusammenhang ebenfalls ein ganz grosses Thema. Zum einen verbringen Frauen und Mädchen deutlich mehr Zeit mit der Wasserbeschaffung als Männer. In Subsahara-Afrika sind es täglich 16 Millionen zu sechs Millionen Stunden. «Meine Erfahrungen im urbanen Sambia etwa zeigen, dass Frauen in Gebieten ohne funktionierende Wasserversorgung nicht selten morgens und abends mehrere Stunden damit beschäftigt sind», erzählt Etter.

Frauen in Sambias Hauptstadt Lusaka bei der Wasserbeschaffung. Bild: Lior Etter

Das liege daran, dass die Wasserstellen teils Hunderte Meter vom Haus entfernt seien und es dort oft zu Wartezeiten komme. Um Mädchen und Frauen freie Zeitfenster zu schaffen, damit sie etwa Bildungsangebote wahrnehmen oder einer bezahlten Arbeit nachgehen können, baut WfW mit lokalen Wasserversorgern Versorgungsnetze auf, die entweder mit Wasserkiosken oder Gartenanschlüssen «das aufbereitete Trinkwasser zu fairen Preisen näher zu Menschen bringen».

Doch nicht nur das Fehlen von sauberem Wasser ist eine Belastung. Weil es an vielen Schulen keine oder nur unzureichende Sanitäranlagen gibt, bleiben viele Mädchen regelmässig dem Unterricht fern. Etter erklärt: «Ein Grossteil der Schülerinnen in den von WfW unterstützten Primarschulen hat keinen Zugang zu Hygieneprodukten während der Menstruation. Wenn sie sich nicht mal auf eine Toilette zurückziehen und sich waschen können, bleiben sie während der Menstruation oftmals zu Hause.» Dies wiederum führe bis zu Wiederholungen und Schulabbrüchen.

Aufklärung, um Menstruation zu entstigmatisieren

Weiter sagt Etter: «Fehlt der Zugang zu sauberem Wasser und damit die elementare Basis von Menstrualhygiene, erhöht dies das Risiko von Erkrankungen wie Harnwegsinfektionen und bakteriellen Vaginalentzündungen.» Um all dem vorzubeugen, setzt sich WfW etwa zusammen mit lokalen Partnerschaftsorganisationen in Maputo, Mosambiks Hauptstadt, dafür ein, dass es an den Schulen verbesserte Wasser- und Abwasserversorgung gibt. «Ausserdem stellen wir Menstruationsboxen bereit und ermöglichen Aufklärung sowie Hygieneschulungen. Die Menstruation wird immer noch viel zu häufig stigmatisiert und tabuisiert, das ist auch hier in der Schweiz oft der Fall.»

Dank «Wasser für Wasser» konnte im Stadtgebiet Lusaka, Sambias Hauptstadt, eine Gemeinschaftstoilette mit Regenwassernutzung auf dem Schulareal gebaut werden. PD

Der Vater eines kleinen Buben wünscht sich, dass nicht nur das Bewusstsein über den sorgsamen Umgang mit Wasser, sondern auch jenes über die damit zusammenhängende Genderthematik wächst. «Denn die Geschlechterungerechtigkeit zeigt sich beim Wasser durchs ganze Band. Somit ist Wasser einmal mehr der Spiegel gesellschaftlicher Realitäten», sagt er. Das Positive im Umkehrschluss sei: «Wenn wir in den nachhaltigen und fairen Umgang mit Wasser investieren, können wir die Welt zu einem gerechteren Ort machen.»