Sommerwärme im Winter nutzen: Ein HSLU-Projekt zeigt, wie das günstig möglich ist Die Wärme des Sommers im Winter zum Heizen nutzen – technisch ist dies mit saisonalen Speichern möglich, aber teuer. Forschende der Hochschule Luzern wollten nun wissen, wie man die Investitionskosten reduzieren kann. 09.01.2020, 09.30 Uhr

(lil) Im Sommer haben wir zu viel, im Winter zu wenig: Sommerwärme in den Winter hinüberzuretten, ist dank thermischer Speicher möglich. Solche sind in mehreren Mehrfamilienhäusern in Kombination mit Solarkollektoren bereits im Einsatz. Sie bewahren die Wärme über mehrere Monate hinweg. Nur: Die Installation ist teuer und findet darum bisher wenig Verbreitung.