Live Sondersession des Kantonsrats Luzern: Regierung verspricht mehr Transparenz im VBL-Fall ++ 35 Millionen für Hochwasserschutz Der Luzerner Kantonsrat sagt Ja zur Stellenaufstockung im Bereich der Cyberkriminalität und zu zwei Sonderkredite für Hochwasserschutzprojekte. Über die Coronakrise will die Regierung erst im Juni diskutieren. 18.05.2020, 16.15 Uhr

Hinweis: Aktuelle Berichte über die wichtigsten Entscheide folgen laufend.

(jwe) Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus tagt der Luzerner Kantonsrat in der Messe Luzern. Hier im Livestream:

Die Bilder von der Sondersession

Blick in die riesige Messehalle. Mittagessen mit Corona-Abstand: die Bartische dürfen nur einzel genutzt werden. Mittagessen mit Corona-Distanz Politiker tauschen sich unter erschwerten Bedingungen aus. «Wer Ja sagt, erhebe sich» Maurus Frey (Grüne, Kriens) tauscht sich mit Jonas Heeb (Grüne Horw) aus. Das Rednerpult wird desinifziert. Urs Dickerhof (SVP, Emmen, rechts) bespricht sich. Sie tauschen sich aus, während Maurus Frey spricht. Die Regierungsräte Fabian Peter (links) und Marcel Schwerzmann verfolgen die Rede. Blick in den Ratssaal. Das Rednerpult wird desinifziert.

Kantonsratspräsident Josef Wyss spricht. Politiker verfolgen die Debatte. Politiker verfolgen die Debatte. Zur Schweigeminute anlässlich verstorbener Politikern erheben sich die Kantonsräte. Sie warten auf ihren Desinfektionseinsatz. Zwei Politiker strecken die Köpfe zusammen. Regiepult in der Messe Luzern: Die Debatte wird live übertragen. Regiepult in der Messe Luzern: Die Debatte wird live übertragen.

Die Sprüche des Tages

«Wir machen fünf Minuten Pause.»

Kantonsratspräsident Josef Wyss (CVP, Eschenbach) musste abklären, ob ein Antrag für eine Sammelabstimmung über die Dringlichkeit der Coronavorstösse möglich ist.



«Ich gebe eine kurze Erklärung zur Corona-Ep..., Pan..., Ep..., Pandemie ab.»

Regierungspräsident Paul Winiker (SVP, Kriens) kam zu Beginn der Regierungserklärung ins Schlingern, sprach dann aber ohne Probleme.

«‘Tschuldigung, macht mich ganz hässig.»

Nach wiederholtem Husten verwies SVP-Kantonsrat Marcel Omlin (Rothenburg) bei seinem Votum auf den kratzigen VBL-Skandal.