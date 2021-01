Sonnenberg Krienser Naturschützer bauen Burgen für die kleinsten Raubtiere der Welt Der Verein KriensNatur will die Verbreitung des Wiesels am Sonnenberg fördern und erstellt dafür Asthaufen als Rückzugsorte für die Tiere. Gibt es dereinst mehr Wiesel, profitiert auch die Landwirtschaft. Beatrice Vogel 20.01.2021, 16.45 Uhr Drucken Teilen

«Gut, haben Sie festes Schuhwerk angezogen», sagt Robert Sticher zur Begrüssung. Der Vereinspräsident von KriensNatur empfängt uns gemeinsam mit Guido Huser am Südhang des Sonnenbergs. Sie wollen uns die sogenannten Wieselburgen zeigen, die Mitglieder des Vereins bei einem freiwilligen Arbeitseinsatz im Herbst gebaut haben. Die «Burgen» dienen Wieseln als Rückzugsort und zur Aufzucht. Guido Huser hat sich intensiv mit dem Wiesel und seiner Lebensweise auseinandergesetzt, ist also gewissermassen der vereinsinterne Wiesel-Spezialist.

Gemeinsam steigen wir zur ersten Hecke hinauf. Auf der feuchten, abschüssigen Wiese sind die Wanderschuhe tatsächlich nützlich. Wenige Meter vom Feldweg entfernt, befindet sich in der Hecke eine noch unfertige Wieselburg. «Was wir hier sehen, ist der Kern der Wieselburg, der mit Laub ausgepolstert wird», erklärt Guido Huser. «Darum herum und darauf legen wir Äste.»

Der Asthaufen soll am Ende so dicht sein, dass es im Innern möglichst trocken bleibt und die natürlichen Feinde des Wiesels – wie Fuchs und Katze – nicht zum Kern, wo sich die Aufzuchtskammer befindet, durchdringen können. Die drei bereits fertiggestellten Wieselburgen, die wir beim Abschreiten einer weiteren, rund 300 Meter langen Haselhecke sehen, sind je an die drei Meter hoch. «Über die Jahre fallen sie natürlich noch zusammen», sagt Robert Sticher. Die Burgen wurden Ende November von 13 Freiwilligen des Vereins in Zusammenarbeit mit einem jungen Bauernpaar in vier Stunden harter Arbeit erstellt.

An die 20 Wieselburgen will KriensNatur in den nächsten Jahren bauen. Dank ihnen sollen sich die in der Schweiz verbreiteten Wieselarten – Hermelin und Mauswiesel – am Sonnenberg nach Möglichkeit vermehren. Das etwas grössere Hermelin ist bekannt für sein Fell; das Mauswiesel, mit rund 25 Zentimetern Länge das kleinste Raubtier der Welt, gilt in der Schweiz als gefährdet. Denn durch die teils intensive Landwirtschaft sind Hecken, Wiesen und Waldränder oft zu «aufgeräumt»: Ohne Altholz und Asthaufen fehlen Rückzugsorte für diese Kleintiere. Die Massnahmen von KriensNatur ergänzen die bereits von Bauern erstellten Asthaufen und sorgen für zusätzliche «Unordnung».

Wiesel sollen Mäuse dezimieren

Dank Sichtungen und der im Sommer eingesetzten Spurentunnels, in denen die Tiere ihre Fussabdrücke hinterlassen haben, ist belegt, dass es einzelne Wiesel am Sonnenberg gibt. Guido Huser:

«Es wäre schön, wenn wir in ein paar Jahren zehn Wiesel nachweisen könnten.»

Die Wieselburgen dienen aber nicht nur dem Naturschutz, auch die Landwirtschaft profitiert: «Wiesel fressen hauptsächlich Mäuse – täglich ein bis zwei Tiere – und diese sind hier fast eine Plage», sagt Huser. In einem Gebiet am Sonnenberg fange ein Bauer an die 2000 Mäuse pro Jahr. Das Wiesel kann bei deren Bekämpfung helfen.