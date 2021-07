Chilbi Soorser Änderig wieder abgesagt Schon letztes Jahr fiel die Chilbi in Sursee der Pandemie zum Opfer. Nun hat der Stadtrat entschieden, dass sie auch heuer nicht stattfinden kann – die Einschränkungen würden zu gross sein. 14.07.2021, 18.37 Uhr

Der Surseer Stadtrat hat gestern die Soorser Änderig, die vom 3. bis 5. September hätte stattfinden sollen, abgesagt. «Die geltenden Regeln des Bundes und des Kantons betreffend Covid-Zertifikat oder Zutrittsbeschränkungen und Maskenpflicht würden für die Chilbi notwendige Massnahmen und grosse Einschränkungen hervorrufen, die unverhältnismässig und bei einem Anlass in dieser Grössenordnung in der Praxis schwierig umzusetzen wären», so die Begründung. Marktchef Josef Vonarburg lässt sich in der Mitteilung des Stadtrats so zitieren: «Wir bedauern, nach 2020 auch in diesem Jahr keine Chilbi durchführen zu können. Unter diesen Umständen können wir jedoch den Besucherinnen und Besuchern keine unbeschwerte, traditionelle Soorser Änderig bieten.» (lf)