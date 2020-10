«Soorser Comedy Täg»: OK zieht Notbremse Das Coronavirus macht auch vor den Comedy-Tage in Sursee nicht Halt: Das Festival wird abgesagt. 20.10.2020, 06.42 Uhr

(rem) Das OK will in den nächsten Tagen kommunizieren, ob das 18. Festival nachgeholt oder ganz abgesagt wird. Wird das Festival abgesagt, werden die Tickets zurückerstattet.