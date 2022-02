Soziale Arbeit HSLU-Absolvent Gabriel Duss: «Jugendliche sollen lernen, sich kritisch mit Informationen auseinanderzusetzen» In seiner Bachelorarbeit hat der Entlebucher untersucht, wie Jugendliche lernen können, kritischer mit Informationen umzugehen. Die vorgeschlagenen Massnahmen sollen auch in die Praxis umgesetzt werden. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 19.02.2022, 08.46 Uhr

Gabriel Duss im Jugendbüro in Sachseln. Bild: Dominik Wunderli (17. Februar 2022)

Bereits bei seinem freiwilligen Engagement bei der Jungwacht hat Gabriel Duss gemerkt, dass er gerne mit jungen Menschen zusammenarbeitet. So war sein Umfeld auch wenig überrascht, als er mit 25 Jahren entschied, Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Soziokulturelle Animation an der Hochschule Luzern zu studieren. Zuvor hatte er eine Lehre als Mediamatiker gemacht. «Da fehlte mir aber immer mehr der persönliche Kontakt zu Menschen.»

Nun arbeitet der 29-Jährige aus Schüpfheim im Jugendbüro Sachseln. In diesem Kontext kam er mit der Problematik in Kontakt. Sie sprechen laut Duss viel und offen darüber, was ihnen auf den sozialen Medien so begegnet. «Wegen der Schnelllebigkeit in den neuen Medien bleibt den Jugendlichen für das kritische Hinterfragen dieser Inhalte aber oft keine Zeit.» Dabei sei es für sie – und natürlich auch für Erwachsene – sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was die Inhalte bei ihnen auslösen.

Umgang mit Informationsüberflutung verbessern

«Mit meinem Hintergrund als Mediamatiker habe ich mich immer schon für Medien, Informatik und insbesondere während der Coronapandemie für Fake News interessiert», erklärt der in Luzern wohnhafte Absolvent der Hochschule Luzern. So sei auch die Idee für seine Bachelorarbeit zu Stande gekommen. Diese hat an den Schwierigkeiten der Jugendlichen im Umgang mit der Informationsüberflutung in neuen Medien angesetzt.

Unter dem Titel «Stärkung der Informationskompetenz in der Offenen Jugendarbeit» zeigt er auf, wie Jugendliche im Kontext von Peergruppen, beispielsweise im Jugendtreff, lernen können, kritisch mit den Inhalten in neuen Medien umzugehen. Dies soll in Gruppengesprächen mit mehreren Jugendlichen und ausgebildeten Betreuenden gleichen Alters stattfinden.

Dabei können beispielsweise konkrete Medieninhalte angeschaut werden, wobei die Jugendlichen für sich selbst bewerten, was die Inhalte bei ihnen auslösen. Dann können sie gemeinsam diskutieren, wie sie darüber denken. «Dies zeigt ihnen dann auf, wie subjektiv die Wahrnehmung der Inhalte auf sozialen Medien ist.» Ein weiteres Ziel der Gruppengespräche sei, dass Jugendliche lernen, bewusst ihr Bedürfnis nach Informationen zu bestimmen, und so befähigt werden, aktiv festzulegen, woher sie diese nehmen wollen.

Auch Schulen sollen dem Thema mehr Gewicht geben

Gabriel Duss sieht grosse Vorteile dieser Herangehensweise gegenüber einer Behandlung des Themas in der Schule: «Da praktisch kein Machtgefälle zwischen Jugendlichen und Betreuenden besteht, fühlen sie sich freier, über Probleme und Sorgen zu sprechen.» Der Kontakt sei insgesamt persönlicher. Trotzdem fordert er, dass dem Thema auch in den Schulen mehr Gewicht gegeben wird. «Denn nur dort kann man alle erreichen, auch diejenigen, welche die Angebote der Jugendarbeit nicht nutzen.»

Es würde ihn freuen, wenn die Erkenntnisse aus seiner Bachelorarbeit in der Jugendarbeit angewandt würden. Dies sei auch im Sinne der Praxisnähe des Studiums Soziale Arbeit. «Es wäre spannend zu sehen, ob die vorgeschlagenen Massnahmen auch in der Praxis funktionieren.»

Absolventen und Absolventinnen de Studiums Soziale Arbeit Vertiefung in Sozialarbeit Lamija Beciragic (Emmenbrücke), Noemi Farah Imholz (Kriens), Nicole Schädler (Emmenbrücke), Corinna Strehlow (Luzern), Jovana Tosic (Horw), Lorena Anna Wicki (Luzern), Vera Wicki (Luzern), Christian Hans Rudolf Zust (Luzern) Vertiefung in Sozialpädagogik Fiona Duddleston (Luzern), Sophia Maria Gerharz (Kriens), Deborah Lisa Kiesgen (Altwis), Caroline Züsli (Inwil) Vertiefung in Soziokultur Gabriel Duss (Luzern) Vertiefung in Gesellschaftlicher Wandel und die Organisation Sozialer Arbeit Joel Arnet (Honau), Carole Christina Christen (Adligenswil)

