Alimentenhilfe: Luzerner Gemeinden müssen sich neu organisieren

Sozialhilfegesetz Luzerner Gemeinden müssen sich bei Alimentenhilfe neu organisieren Erfüllt eine Person ihre Unterhaltspflicht nicht, erhalten Betroffene Unterstützung von der Gemeinde. Nun soll diese Inkassohilfe gesamtschweizerisch vereinheitlicht werden. Das hat für die Luzerner Gemeinden massive Auswirkungen. Lukas Nussbaumer 21.06.2021, 05.00 Uhr

Dicke Post für die 80 Luzerner Gemeinden: Das kantonale Gesundheits- und Sozialdepartement hat ihnen kürzlich ein revidiertes Sozialhilfegesetz vorgelegt. Die in der Vernehmlassung unterbreiteten Änderungen werden nötig, weil der Bund die Alimentenhilfen, also die Inkassohilfe und die Alimentenbevorschussung, vereinheitlicht. Für das Gros der Gemeinden hat dies eine Neuorganisation ihrer bis jetzt dafür zuständigen Stellen zur Folge, verbunden mit Mehrkosten.

Widerstand gegen die neuen Regeln des Bundes ist zwecklos, diskutieren lässt sich nur über die Umsetzung. Doch da hat das Departement von CVP-Regierungsrat Guido Graf vorgespurt und die vorgeschlagene Adaption von Bundes- auf Luzerner-Recht mit dem Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) und der Stadt Luzern, die nicht Mitglied des Gemeindeverbands ist, vorbesprochen. Sowohl der VLG, dessen Geschäftsführer vor seiner Wahl in die Regierung Guido Graf war, als auch die grösste Luzerner Gemeinde sind mit den beabsichtigten Anpassungen des kantonalen Rechts grundsätzlich einverstanden.

In der Mehrheit der Gemeinden fehlen die Qualifikationen



Die Gemeinden sollen zwar weiterhin für die Alimentenhilfen zuständig sein. Doch diese müssen künftig von einer Fachstelle, die der Bund vorschreibt, erbracht werden. Die Anforderungen an diese Stelle sind noch nicht definiert. Die Regierung will sie später in einer Verordnung konkretisieren. Was das bedeutet, macht das Gesundheits- und Sozialdepartement in den Unterlagen jedoch deutlich: Es sei «davon auszugehen, dass gerade kleinere Gemeinden nicht selber eine solche Fachstelle effizient und effektiv führen können, weshalb die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden oder Dritten notwendig sein wird».

Heute sind die Alimentenhilfen in den Luzerner Gemeinden sehr heterogen organisiert. Viele Kommunen wickeln die Geschäfte selber ab, andere übertragen sie Dritten, so beispielsweise 15 Gemeinden an die Regionale Alimentenhilfe Stadt Sursee. Obwohl ein genauer Überblick – auch über die Fallzahlen (siehe Box am Ende des Beitrags) – fehlt, schreibt das Departement, die Alimentenhilfen würden «teils von nicht speziell qualifizierten Personen ausgeführt» oder sie würden «als administrative Aufgabe angesehen». Der Auftrag sei teilweise den Gemeindekanzleien angegliedert oder gar dem Sozialvorsteher im Gemeinderat übertragen. Dies lasse den «Schluss zu, dass bei der Mehrheit der vor allem kleineren Gemeinden, welche die Aufgabe nicht delegiert haben, die fachlichen Zusatzqualifikationen bei den Alimentenhilfen fehlen».

Situation von unterhaltsberechtigten Personen wird verbessert

Die von Bundesbern befohlene Neuorganisation soll aber auch positive Auswirkungen haben, glaubt das Departement. Aufgrund der vermehrten Zusammenarbeit der Gemeinden sei nämlich «mit einer Professionalisierung der Alimentenhilfen zu rechnen». Konkret: Die finanzielle Situation von unterhaltsberechtigten Personen, die einen gesetzlichen Anspruch haben, wird verbessert.

Die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden hängen davon ab, wie die Leistungen derzeit erbracht werden und ob eine Neuorganisation nötig wird. Es sei jedoch «zu erwarten, dass allfällige Mehrkosten mit Mehreinnahmen, welche aufgrund der erhöhten Fachlichkeit erreicht werden können, zumindest teilweise ausgeglichen werden können».

Eine konkrete Zahl gibt es auf Stufe Kanton: Die Mehrkosten sollen pro Jahr 50'000 Franken betragen. Grund ist der gemäss Gesundheits- und Sozialdepartement «steigende Bedarf nach Koordination, um die geforderte Fachlichkeit sachlich und inhaltlich zu erreichen». Ausserdem soll der Kanton künftig eine Oberaufsicht über die Gemeinderäte, welche die Aufsicht über die neuen Fachstellen und den Sozialdienst wahrnehmen müssen, haben. Diese Aufgabe soll mit den bestehenden Ressourcen bewältigt werden.

Mit Professionalisierung geht Kontakt zu Leuten verloren



Der Neuenkircher Sozialvorsteher Jim Wolanin, der auch die kantonsrätliche Kommission für Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherheit präsidiert, spricht von einer bedeutenden Änderung. Ob sie auch zu begrüssen ist, lässt er derzeit offen. «Ich bin noch zu keinem eindeutigen Schluss gekommen», sagt der FDP-Politiker. Er werde sich nun vertieft mit der Gesetzesrevision auseinandersetzen. Klar sei: «Die Tendenz zur Professionalisierung hat nicht nur positive Seiten, denn der Kontakt zu den Leuten geht verloren.» Das habe sich schon bei der Einführung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und kürzlich bei der Abschaffung der Gemeindearbeitsämter gezeigt.

Ob Neuenkirch, wo durchschnittlich je 20 bis 25 Inkassohilfe- und Alimentenbevorschussungsfälle bearbeitet werden, die Anforderungen an eine Fachstelle erfüllt, weiss Wolanin noch nicht. Die dafür in einem 30-Prozent-Pensum zuständige Person habe aber eine Weiterbildung gemacht, um die recht komplexe Tätigkeit ausüben zu können. Obwohl längst nicht in allen Gemeinden spezifisch ausgebildete Personen für Alimentenhilfen zuständig sind, sagt Wolanin: «Ich bin überzeugt, dass heute in den Gemeinden gut gearbeitet wird.»