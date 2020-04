Sozialprojekt in ehemaliger

Ettiswiler Beiz ist gescheitert Der Gebäudebesitzer habe sich zurückgezogen, teilt der Verein mit, der das Projekt initiiert hat. Dabei wäre die Finanzierung gesichert gewesen. 11.04.2020, 05.00 Uhr

(jon) Es hätte eines der ersten Sozialprojekte auf der Luzerner Landschaft in dieser Art werden sollen. Im leerstehenden Restaurant Schwert in Ettiswil wollte der Non-Profit-Verein «GastArt» 15 bis 20 Arbeitsplätze für Personen in schwerer Lebensphase anbieten sowie Co-Working-Plätze für schaffen. Doch nun habe sich «auf der Zielgeraden» der Besitzer des Gebäudes aus dem Projekt zurückgezogen, wie Co-Geschäftsleiter Bruno Reinert sagt. Der Grund ist unklar.