SP Luzern fordert vom Kanton weitere Unterstützung für Kleinbetriebe und Selbständigerwerbende wegen der Coronakrise Die SP Kanton Luzern will, dass die Kurzarbeitsentschädigung weitergeführt wird. Ebenso, dass Selbständigerwerbende eine existenzsichernde Entschädigung erhalten. Dazu hat sie zwei dringliche Postulate eingereicht. 19.06.2020, 11.54 Uhr

(spe) Der Kanton Luzern soll rückwirkend per Anfang Juni 2020 die Kurzarbeitsentschädigung für Kleinbetriebe weiterführen. Und Selbständigerwerbende sollen eine existenzsichernde finanzielle Entschädigung erhalten. Dies fordert die SP in zwei dringlich eingereichten Postulaten.

Viele Inhabergeführte Kleinbetriebe in Luzern, etwa Gastro-, Kultur- und Eventbetriebe, würden an den unmittelbaren Folgen des Lockdowns leiden und verzeichneten noch immer einen Nachfragerückgang, schreibt die SP Kanton Luzern in einer Mitteilung vom Freitag. «Der Bundesrat hat den ausserordentlichen Anspruch von Kurzarbeit für Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung sowie mitarbeitende Ehegatten oder eingetragene Partner viel zu früh eingestellt», lässt sich Kantonsrätin Simone Brunner zitieren. Auch die Entschädigung für Erwerbsausfälle bei Selbständigen hat der Bund per Ende Mai 2020 aufgehoben. An der Herbstsession im September könnten Unterstützungsleistungen im Parlament zum Thema werden. Betroffene Betriebe und Selbständige könnten aber nicht so lange warten, begründet die SP ihre Forderung. Vielen drohe der Konkurs.

Falls im September eine Bundeslösung für Kleinbetriebe und Selbständigerwerbende beschlossen wird, sollen die bereits geleisteten kantonalen Beiträge zurückerstattet werden.