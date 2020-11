SP kritisiert Freiwilligen-Aufruf des Kantons Luzern zur Bewältigung der Coronapandemie – und wirft ihm Lohndumping vor Der Kanton Luzern suche zur Unterstützung in der aktuellen Situation qualifizierte Fachpersonen, biete aber nur einen Niedriglohn, moniert die SP Kanton Luzern. 10.11.2020, 11.35 Uhr

(spe) Der Kanton sucht auf seiner Webseite Freiwillige zur Bewältigung der Coronakrise. Diese sollen über eine medizinische Grundausbildung verfügen. Nun hagelt es dafür Kritik von der SP Kanton Luzern: Der Kanton suche qualifizierte Fachkräfte, die sich zu einem Niedriglohn engagieren sollten. Auf der Website des Kantons ist zu entnehmen: «Die finanzielle Entschädigung und weitere Details zum Arbeitsverhältnis werden direkt mit den Institutionen besprochen, für welche die Einsätze geleistet werden».

Die Freiwilligen sollen unter andrem für die Luzerner Drive-In Testzentren eingesetzt werden, hier im Bild jenes auf der Allmend bei der Messe.



Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. März 2020)

Es gehe bei den Tätigkeiten nicht um Nachbarschaftshilfe, sondern um Mithilfe in Drive-In Testzentren, in der Pflege in Alters- und Pflegeheimen und in der Unterstützung von administrativen Aufgaben, so die SP. Gefragt seien Fachpersonen mit einer Ausbildung im Gesundheitsbereich oder einer Medizinalausbildung. Gearbeitet werden solle aber zu Niedriglöhnen.

Vor dem Hintergrund, dass das Pflegepersonal bessere Arbeitsbedingungen fordere und auf die kritische Situation in ihrem Berufsalltag aufmerksam mache, sende der Kanton damit ein «höchst fragwürdiges Signal», so Pia Engler. «Nun soll sich Fachpersonal freiwillig engagieren und helfen, die Krise zu bewältigen», kritisiert sie diese Strategie.

Auch Marcel Budmiger moniert: «Qualifizierte Arbeit muss gerecht entlöhnt werden. Mit dem angedachten Tagessold kommt man auf einen Bruttostundenlohn zwischen 16 – 21 Franken. Statt die Krise mit genügend Mitteln zu bekämpfen, betreibt der Kanton Lohndumping.»

David Roth bezeichnet die Strategie auf Twitter als «Frechheit»:

Es gebe zudem zahlreiche Personen, denen ein Abrutschen in die Sozialhilfe drohe und die sich an jeden Strohhalm klammern müssten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Personen nun mit Niedriglöhnen auszunutzen sei unfair. Die angedachten Einsätze erschienen zudem ähnlich der Arbeit auf Abruf zu sein und seien damit zusätzlich prekär.

Die SP fordert den Kanton deswegen auf, die Suche von Freiwilligen einzustellen und das notwendige Fachpersonal entsprechend zu entlöhnen.