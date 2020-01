SP kritisiert Pläne des Kantons Luzern für die Campus-AG Durch die Schaffung einer AG für den Campus Horw werde die demokratische Mitsprache geschwächt, befindet die Luzerner SP. 09.01.2020, 16.30 Uhr

Der Campus der Hochschule Luzern - Technik und Architektur in Horw soll deutlich ausgebaut werden.

Dominik Wunderli

(10. März 2016)

(sma) Der Kanton Luzern will den geplanten Campus Horw in eine kantonseigene AG mit Entscheidungsbefugnis über die Grundstücke auslagern. Dies kritisiert die SP in ihrer Vernehmlassungsantwort. Die Verantwortung über die Bildung müsse in der Verantwortung des Kantons bleiben.