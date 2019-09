SP Obwalden will mit Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann in den Nationalrat

Nicht nur als Touristensujet begehrt: Das Bundeshaus in Bern. (Bild Markus von Rotz, 24. September 2015)

Rekordinteresse: Fünf Kandidaten für Obwaldens Nationalratssitz

So viele Kandidaten wie dieses Jahr haben sich in Obwalden noch nie für einen Sitz im Nationalrat beworben. Lief die Wiederwahl von Adalbert Durrer 1999 noch still ab, gab es seither immer Kampfwahlen. 2007 gar mit vier Kandidaten, dieses Jahr treten nun mindestens fünf an. Zwei wurden am Wochenende bekannt.