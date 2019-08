SP will mehr Indoor-Spielplätze Die Stadtluzerner Sozialdemokraten wollen das Angebot der Freizeitgestaltung für Vorschulkindern erweitern.

Postulat Die SP/Juso-Fraktion im Luzerner Grossen Stadtrat möchte in den kalten Jahreszeiten das Angebot an Indoor-Spielplätzen für Vorschulkinder erweitern. Hierfür haben die Sozialdemokraten den Stadtrat aufgefordert, zu prüfen, ob zeitnah an Sonntagen mehr Turnhallen geöffnet und bespielt werden können, wie aus einem Mitte August eingereichten Postulat hervorgeht. Die Auslastung der städtischen Turnhallen durch Vereine sei sehr hoch, Potenzial für die genannte Nutzung bestehe daher vor allem an Sonntagen, so die SP. (pd/sw)