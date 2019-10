Jetzt ist es offiziell: Die Spange Nord in Luzern ist keine Spange mehr Der Regierungsrat verabschiedet sich von der Spange Nord. Er schlägt stattdessen eine Minimalvariante vor – mit Brücke über die Reuss, aber ohne Zubringer ins Maihof-Quartier. Kosten soll das deutlich weniger. Simon Mathis

Der Luzerner Regierungsrat distanziert sich von der umstrittenen Spange Nord. Er empfiehlt eine deutlich reduzierte und billigere Variante, wie der Kanton am Mittwochnachmittag an einer Medienkonferenz bekanntgab. Die Variante sieht vor, den Autobahnanschluss Luzern-Lochhof in Betrieb zu nehmen – jedoch nur westseitig mit einer Brücke über die Reuss.

Die neue Brücke wird in der Mitteilung «Reussportbrücke» genannt. Der Zubringer in das Maihof-Quartier entfalle, heisst es weiter. Und so sieht die neue Situation in einer Visualisierung (rechts Reussbühl / Littau, links Richtung Spital / Schlossberg) aus:

(Visualisierung: Swiss Interactive AG)

Die heutige Situation beim Autobahnanschluss Lochhof:

(Bild: René Meier, 8. Juni 2014)

Die Kosten für das neue Projekt schätzt der Kanton auf 40 Millionen Franken – bedeutend weniger als die ursprüngliche Spange Nord, die rund 200 Millionen gekostet hätte.

Die Regierung folgt damit einer Prüfung durch externe Experten. Diese kamen zum Schluss, dass die Variante «Anschluss Luzern-Lochhof» die zweckmässigste sei. Sie erziele für Stadt und Agglomeration Luzern die beste Wirkung. Ein Teil des Verkehrs auf der Achse Obergrundstrasse, Hirschengraben, Kreuzstutz und Fluhmühle könne damit auf die Autobahn verlagert werden. Zudem entstehe dadurch eine West-Ost-Verbindung über die Reuss für Velo- und Fussverkehr.

Zusätzliche Massnahmen geplant

Ein Teil des neuen Projekts sind weitere Verbesserungen für Verkehrsteilnehmer im Gebiet Schlossberg, insbesondere für ÖV und Langsamverkehr, heisst es in der Mitteilung weiter. Entsprechende Massnahmen seien unabhängig von der empfohlenen Variante nötig. Sie werden laut Kanton ungefähr 45 Millionen Franken kosten.

Vorschlag geht in Vernehmlassung

Mit dem Vorliegen des Schlussberichtes sei die Projektüberprüfung abgeschlossen, hält der Kanton fest. Nun beginne die politische Diskussion. Der Kanton gibt den abgeschlossenen Bericht nun in eine «breite Vernehmlassung». Alle Interessengruppen und Interessierte erhalten somit die Möglichkeit, sich zum Resultat der Überprüfung bis Ende März 2020 zu äussern.

Erst im Anschluss entscheide der Regierungsrat über das weitere Vorgehen. Danach werde er dem Kantonsrat einen entsprechenden Planungsbericht vorlegen, voraussichtlich im Herbst 2020. Bis zum Beschluss des Kantonsrates fänden diesbezüglich keine weiteren Planungen statt.

Spange Nord erreichte höchstens zweiten Platz

Der Kanton betont, dass das Originalprojekt Spange Nord im Prüfungsverfahren weit kam, aber bei keinem der Kriterien auf dem ersten Platz landete. In der Medienmitteilung heisst es:

«Das ursprüngliche Projekt erreichte im Variantenvergleich nach wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und umweltbezogenen Kriterien maximal den zweiten Rang.»

Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass sich durch die Massnahmen für den öffentlichen Verkehr Reisezeitenverluste ergäben. Ohne durchgehende Busspuren im Krienser Bereich Kupferhammer bis Luzernerhof ergäbe sich zwar im Allgemeinen eine bessere Bewertung. Diese Lösung käme aber einem Kapazitätsausbau gleich, was der Mobilitätsstrategie der Stadt widerspreche.

Am 19. November um 20.15 Uhr findet an der Bahnhofstrasse 18 eine öffentliche Informationsveranstaltung zum neuen Projekt statt.

