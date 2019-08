Wegen versuchter eventualvorsätzlicher Tötung ist ein 49-jähriger Spanier zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren plus einer Genugtuung für das Opfer von 35'000 Franken verurteilt worden. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er 2015 seinen damaligen Partner angezündet hat.

Spanier zündet Partner an: Luzerner Kriminalgericht verurteilt ihn zu vier Jahren Gefängnis Wegen versuchter eventualvorsätzlicher Tötung ist ein 49-jähriger Spanier zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren plus einer Genugtuung für das Opfer von 35'000 Franken verurteilt worden. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er 2015 seinen damaligen Partner angezündet hat. Roger Rüegger

Der Beschuldigte hat laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft in der Nacht auf den 19. Dezember 2015 seinen damaligen Partner, ein heute pensionierter Lehrer, mit einer brennbaren Flüssigkeit begossen. Danach soll er den Mann angezündet haben (wir berichteten). Das Opfer erlitt dabei gemäss Anklage schwere Verbrennungen an beiden Händen, im Brust und im Kopfbereich sowie in den Atemwegen. Das Urteil wurde den Parteien am Donnerstagnachmittag mündlich eröffnet.

Viereinhalb Jahre Freiheitsstrafe gegen Freispruch

Bei der Verhandlung am 15. August beantragte der Staatsanwalt für den aus Kuba stammenden Mann mit spanischer Staatsbürgerschaft eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren. Dies für versuchte schwere Körperverletzung. Denn das Opfer sei bei der Tat lebensgefährlich verletzt worden.

Der Verteidiger des Beschuldigten hingegen erzählte eine ganz andere Geschichte. Er forderte für seinen Mandanten nicht nur einen Freispruch, sondern zusätzlich noch eine Genugtuung in der Höhe von 30'000 Franken. Es sei bis heute nie eine Zündquelle ermittelt worden. Für seinen Mandanten gelte die Unschuldsvermutung.

Der Rentner behaupte zwar, dass etwas brennendes auf ihn geworfen worden sei, sein Mandant aber bestreite dies. Da es sich um ein klassisches Vier-Augen-Delikt handle, seien keine Beweise vorhanden. Die Anklage stehe deshalb in der Pflicht, diese zu beschaffen.

In seinen Ausführungen an der Verhandlung zweifelte der Verteidiger auch an der Glaubwürdigkeit des «vermeintlichen Opfers», wie er den Lehrer, der auch als Privatkläger anwesend war, bezeichnete. Unglaubwürdig sei dieser deshalb, «weil er seine Aussagen bei jeder Befragung modifizierte». Zudem sei dieser nie in Lebensgefahr gewesen, er habe aber einen Hang zum selbstzerstörerischen.

Durch Heirat konnte er sich ein Leben in Luxus leisten

Die Anwältin des Privatklägers forderte vom Beschuldigten zudem eine Genugtuung von 80'000 Franken. «Er konnte sich durch die Heirat ein Leben mit Luxusgütern leisten», sagt sie in ihrem Plädoyer. Selber habe sich der Latino jedoch nie um eine Arbeit bemüht. Ausserdem habe er ihrem Mandanten verschwiegen, dass er HIV-positiv sei.

Der Beschuldigte sagte am Schluss der Verhandlung mit zu seinem Ex-Partner gerichtetem Blick: «Ich möchte mich entschuldigen, aber sicher nicht bei Herrn X, sondern bei mir, weil ich viele Jahre verloren habe. Liebe und Treue lässt sich nicht mit Geld kaufen.»