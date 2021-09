Speaker Slam Botschaft geht über Performance: Surseerin gewinnt an Rednerwettstreit Die Surseerin Beyhan Yücel Wechsler gewann den Excellence Award am internationalen Speaker Slam. Mit ihrer Teilnahme will sie Menschen ermutigen, sich auf Begegnungen einzulassen. Natalie Ehrenzweig 13.09.2021, 12.00 Uhr

Wer an einem Wettbewerb teilnimmt, möchte in der Regel gewinnen. Für Beyhan Yücel Wechsler stand das nicht im Vordergrund. Trotzdem hat sie kürzlich am internationalen Speaker Slam in Masterhausen in Deutschland den Excellence Award Kategorie TV gewonnen. Aber Beyhan Yücel Wechsler wollte an diesen Rednerwettbewerb vor allem ihre Botschaft mitteilen: Dass echten zwischenmenschliche Begegnungen eine heilende Kraft innewohnt.

Beyhan Yücel Wechsler führt ein Atelier für Seelen- und Körpertherapie in Sursee. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 25. August 2021)

Beyhan Yücel Wechsler kam als 11-Jährige aus der Türkei nach Deutschland und hat dort mit dem Lernen der Sprache und der Integration in eine ganz neue Kultur einige Herausforderungen gemeistert. Später hat sie in der Reisebranche gearbeitet. Sie lernte ihren Mann in San Francisco kennen, zog mit ihm nach Sursee, wo sie später heirateten und zwei Kinder bekamen. Doch schon immer hat sie das Innenleben der Menschen interessiert. «Ich hatte stets das Gefühl, dass ich mit den Menschen kommuniziere, ohne dass ein persönlicher Austausch stattfindet. Ich kann meine Mitmenschen in der Tiefe wahrnehmen», erklärt sie.

Ausbildung zur Polarity-Therapeutin

Vor einigen Jahren entschied sich Beyhan Yücel Wechsler, ihrer Berufung nachzugehen, und bildete sich zur Polarity-Therapeutin aus. «Polarity ist eine eidgenössisch anerkannte, ganzheitliche Methode der Komplementärtherapie. Sie beruht auf fünf Säulen: Achtsamkeit, Körperarbeit, prozessbegleitendes Gespräch, Körperübungen sowie Ernährung», erklärt sie.

Nach einem Gespräch, in dem die Anliegen und Bedürfnisse der Klienten geklärt werden, geht die Therapeutin jeweils zur Körperarbeit über. Sie arbeite interdisziplinär. «Meine Klienten kommen jeweils mit einer medizinischen Abklärung zu mir. Ich unterstütze sie dabei, in eine tiefe innere Ruhe zu kommen, ihre Selbstwahrnehmung zu erweitern und eine Verbindung zu ihren Gefühlen und Bedürfnissen herzustellen. Damit sie ihre eigenen Herausforderungen selbstbestimmt und selbstwirksam lösen können», erläutert sie.

Aus einem Lächeln entsteht Veränderung

«Ich bin überzeugt davon, dass in der menschlichen Begegnung, in der wir präsent sind, eine heilende Kraft liegt. Uns ist durch unseren Materialismus sowie das Hamsterrad der Schnelligkeit die Herzenswärme in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen verloren gegangen. Selbstwahrnehmung und Gefühle haben keinen Platz. Leider wird dies in unserem Schulsystem auch nicht unterstützt. Wenn wir nur schon damit anfangen, uns und das Gegenüber wahrzunehmen, mit Offenheit und Freude aufeinander zuzugehen, ein Lächeln zu schenken, entsteht Veränderung», betont die Surseerin.

In dieser herausfordernden Zeit suchte die 52-Jährige eine Möglichkeit, ihre Überzeugung mit Menschen zu teilen und den einsamen, entfremdeten Menschen eine Stimme zu geben. «Ich hatte nur vier Minuten Zeit, um das Publikum und die Jury von meiner Botschaft zu überzeugen», erzählt sie. Vorbereitet hätte sie sich zwar, aber dann habe sich doch ganz frei geredet:

«Ich habe aus meinem Herzen gesprochen, ehrlich und wahrhaftig.»

Damit hat sie sich gegen die 78-köpfige Konkurrenz durchgesetzt. Beyhan Yücel Wechsler freut sich über den Erfolg und darüber, dass sie mit ihrer Botschaft und ihrem Auftritt, der per Livestream übertragen wurde, die Jury überzeugen konnte. «Doch mein Wunsch ist nun nicht, von Vortrag zu Vortrag zu reisen. Mir geht es nicht um die Performance. Ich möchte Menschen dazu ermutigen, sich auf echte Begegnungen einzulassen. Mein Ziel ist, Räume für wahrhaftige Begegnungen zu schaffen», sagt sie.

Den Menschen zuhören

Am liebsten würde sie sich mit einem Tisch und zwei Stühlen an Bahnhöfe setzen und Menschen Gespräche, also ebendiese Begegnungen, näherbringen, ihnen zuhören, Zuversicht und Hoffnung schenken. «Doch so spontan ist mein Projekt zurzeit nicht möglich», bedauert sie. Aber ihre Bühne sei auch die Strasse, das Café:

«Für mich gibt es keine Fremden.»

Es liege ihr am Herzen, zu vermitteln, dass alle eine heilende Kraft der Verbindung in sich tragen. Der erste Begegnungsort sei der Alltag, so könne Veränderung sofort geschehen und alle können dazu beitragen. Sie sagt: «Wenn wir uns auf zwischenmenschliche Begegnungen richtig einlassen, wird sich die Einsamkeit auflösen können, und wenn wir Verbindungen schaffen, gelangen wir auch wieder mehr in Beziehung mit uns selbst und unserer Umwelt. Und dann können wir auch Themen wie Integration und Rassismus angehen.»

Hinweis: Beyhan Yücel Wechslers Auftritt (nach 4:52:10): https://youtu.be/FbXDfZefoMI