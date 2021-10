Spende Laufen und Schwitzen für Unicef: 30'000 Franken kamen am Swiss City Marathon zusammen Die Läuferinnen und Läufer hatten die Möglichkeit, mit ihrem Lauf eine Spende an Unicef Schweiz und Liechtenstein auszulösen, für die das Pharmaunternehmen MSD zahlte. Spenden wurden aber auch auf anderen Wegen gesammelt. 31.10.2021, 15.13 Uhr

Sie haben die Checks übergeben (von links) Ans Heirman, AVP Managing Director MSD Switzerland, Bettina Junker, Geschäftsleitung Unicef, Ruth Strässle, Swiss City Marathon - Lucerne Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Oktober 2021)

Laufen und dabei spenden: Das war auch dieses Jahr am Swiss City Marathon möglich. Denn Unicef Schweiz und Liechtenstein war der offizielle Charity Partner der Veranstaltung, heisst es in einer Mitteilung des Swiss City Marathons. Gesamthaft 30'000 Franken kommen einem Projekt für Frühgeborene und Babys mit zu geringem Geburtsgewicht in Nepal zugute.

Alle Läuferinnen und Läufer des City Runs, des Halbmarathons und des Marathons konnten den Weg durch einen blauen Torbogen wählen. Für jeden Durchlauf zahlte das Pharmaunternehmen MSD einen Betrag. 20'000 Franken werden so letztlich an Unicef überreicht. Zusätzlich gab es die Option, sich in der Spezialkategorie City Run for Unicef anzumelden oder bei der Anmeldung eine Spende zu tätigen. So kamen weitere 10'000 Franken zusammen. (se)