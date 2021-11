Spenden - Rekord am Suppentag der Schweizer Tafel in Luzern: Sogar Herbert Grönemeyer schaute vorbei

Rekord am Suppentag der Schweizer Tafel in Luzern: Sogar Herbert Grönemeyer schaute vorbei

Der Suppentag macht auf Armutsbetroffene in der Schweiz aufmerksam. In Luzern brachte der Anlass trotz Coronaschutzmassnahmen so viel Geld ein wie noch nie. Mit dabei im Hotel Schweizerhof in der Stadt Luzern war viel Prominenz.