Spezialeinheit überwältigt in Horw randalierenden Mann

Grösserer Polizeieinsatz in der Zuger Innenstadt: Mann verschanzt sich rund zwei Stunden lang in einer Wohnung

Ein 83-jähriger Mann hat sich am Dienstagnachmittag in einem Zimmer verschanzt. Mitglieder der Interventionseinheit Luchs drangen schliesslich in die Wohnung ein und nahmen den Mann in Gewahrsam.