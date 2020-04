Als die Polizei eine Hausdurchsuchung in einer Luzerner Gemeinde macht, entdeckt sie vier Spielautomaten in der Dusche Bei einer Hausdurchsuchung werden mehrere Automaten beschlagnahmt. Der Besitzer fordert die Geräte vor Gericht zurück – vergeblich. Manuel Bühlmann 21.04.2020, 05.00 Uhr

Eingelassen wurden die Polizisten erst nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen. Als ihnen die Tür geöffnet wurde, trafen sie auf vier Männer, unter ihnen der Betreiber des Lokals in einer Luzerner Gemeinde. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten machten die Beamten eine ungewöhnliche Entdeckung: vier Spielautomaten – versteckt in der Dusche. Ein Zufallsfund. Denn die Luzerner Polizei hatte die Hausdurchsuchung an jenem Mittwoch im vergangenen Juni eigentlich aus einem anderen Grund durchgeführt: wegen Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz. Stattdessen fanden sich vor Ort Hinweise auf illegales Glücksspiel.