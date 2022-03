Nach «Zweier-Jass» gibt's «Party-Jass» - Ehepaar entwickelt Spiel

Spiele-Entwickler Diese Luzerner Jass-Familie verteilt neue Karten Im Lockdown haben Armin und Melanie Muff aus Wauwil bereits mit einem von ihnen entwickelten Jass gepunktet. Mit dem «Party-Jass» sind sie nun abermals an der Reihe. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 03.03.2022, 16.30 Uhr

Auf den «Zweier-Jass» von Melanie und Armin Muff folgt nun der «Party-Jass». Das Ehepaar aus Wauwil hat wieder getrumpft. Will heissen, sie tüftelten erneut Jass-Varianten aus und entwickelten bestehende weiter. Entstanden daraus ist eine Box mit Jasskarten, Spielanleitung, Poker-Jetons – und einem Schminkstift.

«Nachdem die erste Ausgabe des ‹Zweier-Jass› während des Lockdowns praktisch über Nacht ausverkauft war, und auch die nächsten beiden Auflagen auf ein riesiges Echo gestossen sind, war die Motivation gross, weitere Spiele zu entwickeln», beschreibt Armin Muff den Grund, weiterhin als Spiele-Autoren aktiv zu bleiben.

Das Ehepaar aus Wauwil mit ihren selber entwickelten Spielen. Bild: Manuela Jans-Koch (Wauwil, 25. Februar 2022)

Zudem wollten die Betreiber und Entwickler des Schweizer Jassverzeichnis auch einen Beitrag leisten, die Jass-Tradition in der Schweiz zu erhalten und, wenn möglich, Frauen und Männer neu für das Spiel zu begeistern. Wobei ihre neuen Spiele auch für Leute geeignet sind, die nicht gut oder überhaupt nicht Jassen können, betonen die Eltern von drei Kindern. Ihre Rechnung könnte aufgehen.

«Tatsächlich haben wir auf den ‹Zweier-Jass› zahlreiche Rückmeldungen von Leuten aller Altersklassen erhalten, die das Jassen nach vielen Jahren für sich neu entdeckt haben», sagt Melanie Muff strahlend.

Regeln anpassen oder erweitern – kein Problem

Wie bei Muffs erstem Streich im 2020, besteht auch das aktuelle Party-Jass-Set aus fünf unterschiedlichen Kartenspielen. Oder, um es präzise zu formulieren: Die Anleitung beschreibt fünf Spiele. «Der Fantasie der Spielenden sind keine Grenzen gesetzt, die Regeln können oder sollen erweitert oder nach Lust und Laune angepasst werden», führt Melanie Muff aus.

Die Karten in Deutschschweizer und französischer Ausführung können bei manchen Spielen sogar gemischt werden. Sie sind in einem grösseren Format hergestellt worden, als üblich. Anders als beim «Zweier-Jass», der für die ganz kleine Runde entwickelt wurde, können beim «Party-Jass» bis zu zwölf Personen mitwirken.

Das Party-Jass-Set besteht aus Spielkarten, Poker-Jetons und einem Schminkstift. Bild: Manuela Jans-Koch (Wauwil, 25. Februar 2022)

Die fünf Spiele im «Party-Jass» sind zum Teil von altbekannten Versionen abgeleitet. Der «Hose-Abe-Jass» etwa wird mit drei Karten gespielt. Jede Person am Tisch kann entweder eine oder alle drei Karten austauschen. Wer die tiefste Punktzahl hat, muss einen der vier vor dem Spiel erhaltenen Poker-Jetons abgeben.

Wenn das Kartenglück fehlt, ist Reaktion gefragt

Lustig ist auch der «Esel-Jass». Grob beschrieben werden dabei vier Karten pro Person verteilt, aber es liegt ein Jeton weniger auf dem Tisch, als Leute mitmachen. Nun ist bereits klar, dass es gegen Ende einer Runde hektisch werden kann. Es geht nämlich darum, Jetons zu sammeln – hierbei sind nicht nur gute Karten, sondern auch eine schnelle Reaktion gefragt. Wem es nicht gelingt, einen Jeton zu ergreifen, wird per Schminkstift mit einem Buchstaben auf der Stirn gekennzeichnet. Wer es viermal versäumt, trägt den Schriftzug «ESEL» an prominenter Stelle.

Melanie Muff schreibt ihrem Mann das Wort Esel auf die Stirn. Bild: Manuela Jans-Koch (Wauwil, 25. Februar 2022)

Auch der «Party-Peter-Jass» ist eine glatte Geschichte. Er ist eine Abwandlung des «Schwarzen Peters». Wer dabei verliert, wird ebenfalls bemalt. Mit drei Strichen über der Nase hat man verloren und muss eine zuvor bestimmte Aufgabe erfüllen. Für das Luzerner Ehepaar sind Jass- und Spieleabende das Grösste. Daher sind sie unermüdlich und immer am Sinnieren. In Zusammenarbeit mit der Traditionsfirma AG Müller haben sie bereits die Entwicklung eines weiteren Spiels in Angriff genommen. Diese Karten legen sie aber noch nicht auf den Tisch.

Hinweis: Der Party-Jass ist auf partyjass.ch für 32.90 Franken erhältlich.

