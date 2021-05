Spielzeit 2021/22 «Bis zum Innersten»: Mit dem neuen Programm will das Luzerner Theater in die Tiefe gehen Das Luzerner Theater geht unter der neuen Intendanz von Ina Karr in der Spielzeit 2021/22 «Bis zum Innersten». Das neue Leitungsteam des Luzerner Theaters stellte heute Vormittag im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz seine erste gemeinsame Spielzeit 21/22 am Luzerner Theater vor. 18.05.2021, 09.17 Uhr

(pw) «Bis zum Innersten» steht über der ersten Spielzeit des neuen Teams am Luzerner Theater. Das Motto, so heisst es in einer Medienmitteilung des Theaters, formuliert die Sehnsucht und das Versprechen, in die Tiefe gehen zu wollen, etwas zu wagen. Existenzielles in Stoffen auszuloten, Figuren und ihren Verwicklungen auf den Grund zu gehen. Besonders vor dem Hintergrund der durch Corona so lange erzwungenen Distanz soll es darum gehen, durch den Abgleich mit fiktiven Erfahrungen und Geschehnissen im nicht realen Raum, Nähe und Wiederbegegnung zu gestalten. Der Theateranfang der neuen Intendanz steht im Zeichen der Berührung: mit kraftvollen Geschichten, aktuellen Fragen, poetischen Bildern, die Herz und Hirn ansprechen und den Menschen in seiner Widersprüchlichkeit in den Blick nehmen.