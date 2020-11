Klinik St. Anna und Luzerner Kantonsspital schaffen Platz für Coronapatienten: «Kapazität von Beatmungsplätzen wird laufend angepasst» Die Spitaleinweisungen steigen stark an. Nun reagiert das grösste Zentralschweizer Spital und schränkt planbare Operationen wieder ein. Auch die Hirslanden Klinik St. Anna hat bereits reagiert. Roseline Troxler und Alexander von Däniken 03.11.2020, 19.35 Uhr

Das Spital Schwyz – im Bild die Intensivstation – ist derzeit voll ausgelastet, aber noch nicht überlastet. Bild: Gaetan Bally/Keystone (22. Oktober 2020)

Die zweite Welle belastet die Spitäler. Derzeit befinden sich im Kanton Luzern 100 positiv Getestete in Spitalpflege, 13 davon auf der Intensivstation. Die Situation dürfte sich weiter zuspitzen, wie ein Blick über die Kantonsgrenze zeigt. Franziska Föllmi, Direktorin des Spitals Schwyz, sagt gegenüber «PilatusToday»: «Das Haus ist voll.» Über 50 Coronapatienten sind im Kanton Schwyz hospitalisiert. Alarmierend ist die Aussage von Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle des Bundesamts für Gesundheit. Sie betonte gestern: «Wenn es so weiter geht, sind wir in fünf Tagen an der Grenze angekommen.» Auf den Intensivstationen gebe es noch 27 Prozent Reserven.

Vor diesem Hintergrund reagiert das Luzerner Kantonsspital (Luks). Ab Freitag wird der Regelbetrieb in Luzern eingeschränkt, um die Zahl der Beatmungsplätze zu erhöhen. Zur Anzahl sagt Luks-Sprecher Linus Estermann lediglich:

«Die Lage ist derzeit sehr dynamisch und die Kapazität von Beatmungsplätzen auf den Intensivstationen wird laufend den Entwicklungen angepasst.»

Per 6. November werden die nicht dringlichen Eingriffe ausserdem reduziert, «um Ressourcen im Ärzte- und Pflegebereich bereitzustellen». Dabei wird auch die Zahl der Operationssäle nach unten angepasst. Das Luks rechnet nicht mit einer raschen Beruhigung, wie es durchblicken lässt: «Die möglichst gute Bewältigung dieser Pandemie verlangt von den Spitälern einen sehr gezielten Umgang mit den personellen sowie infrastrukturellen Ressourcen über eine lange Zeit.»

Kaum Einschränkungen in Sursee und Wolhusen geplant

Bei der ersten Welle erliess der Bundesrat ein Verbot nicht dringender Eingriffe. Nun liegt der Entscheid bei den Kantonen. Gesundheitsminister Alain Berset mahnte die Spitäler jedoch jüngst, Wahleingriffe zu verschieben. Das Luks will den Regelbetrieb reduziert weiterlaufen lassen. Estermann sagt zum Umfang der Reduktion: «So wenig wie möglich, so viel wie notwendig.» Wahleingriffe werden nur verschoben, «sofern dies medizinisch zu verantworten und für den Patienten zumutbar ist». Das werde nach medizinischen Kriterien individuell bestimmt. «Ein Beispiel eines Wahleingriffs wäre ein künstliches Gelenk.»

Das Luks kann derzeit nicht abschätzen, wie gross die Mindereinnahmen sind. «Wir gehen davon aus, dass die Pandemie erhebliche finanzielle Folgen haben wird.» In Sursee und Wolhusen soll es vorderhand nur zu mässigen Einschränkungen kommen. Auch in Luzern bleiben die Ambulatorien in Betrieb und Sprechstunden finden statt. Das Luks betont: «Akut erkrankte Personen können und sollen jederzeit ohne Bedenken das Spital aufsuchen.»

St. Anna hat bereits letzte Woche einzelne Eingriffe verschoben

Die Hirslanden Klinik St.Anna hat bereits vergangene Woche begonnen, einzelne geplante Eingriffe zu verschieben, sagt Lukas Hadorn, Leiter Kommunikation. «Dabei handelt es sich ausschliesslich um nicht-dringliche Eingriffe, bei denen eine zeitliche Verzögerung aus medizinischer Sicht keine Nachteile für die Patienten mit sich bringt.» Die Kapazitäten würden laufend so angepasst, dass nicht nur die Covid-Patienten, sondern alle Notfallpatienten adäquat behandelt würden. Ein Ausbau der Beatmungsplätze sei möglich. Lukas Hadorn führt aus:

«Wir haben die Plätze bereits substanziell ausgebaut und sind bereit, je nach Entwicklung und in Absprache mit den anderen Spitälern und dem Kanton, zusätzliche Plätze in Betrieb zu nehmen.»

Laut Hanspeter Vogler, Leiter Fachbereich im Gesundheits- und Sozialdepartement, genügen aktuell die Kapazitäten in den Luzerner Spitälern für die Aufnahme von weiteren Covid-19-Patienten. Diesbezüglich sei das Departement regelmässig mit den Spitälern in Kontakt, die sich untereinander wiederum eng austauschen, um die Bettenbelegung und -auslastung laufend den nötigen Erfordernissen anzupassen. Dasselbe gelte auch für die Zentralschweizer Spitäler untereinander. Gibt es Pläne, etwa die Luzerner Rehaklinik Sonnmatt wieder zu reaktivieren? Dazu Vogler:

«Für den Fall, dass sich abzeichnet, dass die Spitalkapazitäten nicht mehr genügen sollten, sind wir mit verschiedenen Anbietern im Gespräch.»

Nur Luzern und Zug bleiben bei der Grenze von 50 Personen

Die aktuelle Lage liess mehrere Kantone die Schrauben anziehen. Was die Zahl der an Veranstaltungen erlaubten Personen betrifft, ist das Bild in der Zentralschweiz einheitlicher als letzte Woche: Nach Schwyz (seit dem 26. Oktober) und Obwalden (seit Montag) senken nun auch Nidwalden (ab Mittwoch) und Uri (ab Freitag) die Grenze von 50 auf 30 Personen. Nur noch in Luzern und Zug sind Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen erlaubt. Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz hatte vom Bund für Veranstaltungen eine einheitliche Begrenzung auf 30 Personen gefordert. Der Bundesrat entschied dann, 50 Personen zuzulassen.

Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) sagt zur aktuellen Lage: «Der Luzerner Regierungsrat hat letztmals am Freitag, 30. Oktober, weitere kantonale Massnahmen im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung präsentiert. Er analysiert und prüft die Lage laufend und wird nötigenfalls zu gegebener Zeit über allfällige weitere Massnahmen informieren.» Die Nidwaldner Regierung hat noch weitere Massnahmen beschlossen. So wird die Maskenpflicht in den Schulen erweitert und Sexbetriebe werden geschlossen. Im Kanton Uri ist die Erhebung der Kontaktdaten durch Gastronomiebetreiber nun auch Pflicht.