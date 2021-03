Spital Wolhusen Die Baubewilligung ist da – doch offene Fragen sorgen für Irritationen in der Region Eine Einsprache gegen die vor kurzem erteilte Baubewilligung verzögert den schon seit zehn Jahren geplanten Neubau des Spitals Wolhusen weiter. Und: Welche medizinischen Leistungen dereinst überhaupt angeboten werden sollen, ist noch nicht klar. Christian Peter Meier 17.03.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So präsentiert sich das Spital Wolhusen heute.



Bild: Nadia Schärli (14. Oktober 2019)

Das sanierungsbedürftige, 50-jährige Gebäude des Luzerner Kantonsspitals (Luks) in Wolhusen soll durch einen Neubau ersetzt werden. Dieser Grundsatzentscheid ist schon alt: Der Regierungsrat fällte ihn vor einem Jahrzehnt. 2014 erfolgte der Projektstart, 2018 wurde das Siegerprojekt präsentiert.

Und so soll es dereinst aussehen. Bild: PD

Das Luks finanziert den Neubau selber – so wie alle Investitionen, zum Beispiel jene in das neue Kinderspital, die neue Frauenklinik oder den Neubau des Spitals in Sursee. Für Wolhusen hat sich das Luks ein Kostendach von 110 Millionen Franken gesetzt. «An diesem Betrag halten wir fest», bekräftigte Luks-CEO Benno Fuchs am Mittwoch vor den Medien. «Nicht inbegriffen sind allerdings die Parkierung und der Rückbau des bisherigen Spitals.»

Für das neue Spitalgebäude liegt nun die Baubewilligung der Gemeinde Wolhusen vor. Allerdings ist dagegen eine Beschwerde beim Kantonsgericht eingegangen. Diese hat aufschiebende Wirkung und verzögert die Planung – zumal sie gegebenenfalls auch noch vor das Bundesgericht weitergezogen werden kann. Über den Inhalt der Beschwerde sind weder die Regierung noch das Luks informiert.

Auch das Luks selber hat eine Beschwerde gegen die Baubewilligung eingereicht. Diese betrifft Auflagen zum Helikopterlandeplatz bezüglich Lärmschutz, welche keine direkten Auswirkungen auf das Neubauprojekt haben. Gesundheitsdirektor Guido Graf:

«Wir wollen, dass jetzt gebaut wird. Aber bevor die Beschwerden behandelt sind, lassen sich keine gesicherten Aussagen zum weiteren Zeitplan des Projekts machen.»

Ein unverbindlicher Zeitplan, der an der Medienorientierung abgegeben wurde, sieht für den Bau, die Inbetriebnahme und den Bezug des neuen Spitals rund drei Jahre vor – ab dem Zeitpunkt, an dem die Beschwerdeverfahren abgeschlossen sind.

Sowohl Guido Graf als auch Spitalratspräsident Ulrich Fricker betonten am Mittwoch die rasanten und herausfordernden Veränderungen im Gesundheitswesen. Auf diese gelte es sich auszurichten, wenn man den Betrieb langfristig sicherstellen wolle. Und genau das sei das Ziel: eine langfristige, qualitativ hochstehende und bedarfsorientierte Gesundheitsversorgung vor Ort.

Basierend auf dieser Überlegung beauftragt die Luzerner Regierung den Spitalrat, in Wolhusen folgende Leistungen sicherzustellen:

Ein tagesklinisches Zentrum mit sehr umfangreichen Sprechstunden in unterschiedlichen Fachgebieten mit Operationszentrum, Plätzen für tagesklinische Patientinnen und Patienten sowie einem Notfallangebot rund um die Uhr. Ausserdem soll das Angebot neben konventionellem Röntgen auch Computertomografie, Magnetresonanztomografie und Endoskopie umfassen.

mit sehr umfangreichen Sprechstunden in unterschiedlichen Fachgebieten mit Operationszentrum, Plätzen für tagesklinische Patientinnen und Patienten sowie einem Notfallangebot rund um die Uhr. Ausserdem soll das Angebot neben konventionellem Röntgen auch Computertomografie, Magnetresonanztomografie und Endoskopie umfassen. Der Rettungsdienst soll mit bis zu drei zusätzlichen Rettungsfahrzeugen ausgebaut werden. Ausserdem ist der Bau einer Rega-Einsatzbasis im Raum Entlebuch/Hinterland geplant (siehe Box).

soll mit bis zu drei zusätzlichen Rettungsfahrzeugen ausgebaut werden. Ausserdem ist der Bau einer Rega-Einsatzbasis im Raum Entlebuch/Hinterland geplant (siehe Box). Ein Orthopädiezentrum mit Schwerpunkt Gelenkersatz sowie ein Rehabilitationszentrum mit Schwerpunkt muskuloskelettale Rehabilitation.

mit Schwerpunkt Gelenkersatz sowie ein mit Schwerpunkt muskuloskelettale Rehabilitation. Betten für stationäre Patientinnen und Patienten, deren Aufenthalt nach einer chirurgischen oder internistischen Behandlung mit dem bestehenden Personal sichergestellt werden kann.

deren Aufenthalt nach einer chirurgischen oder internistischen Behandlung mit dem bestehenden Personal sichergestellt werden kann. Geburtshilfe. Das Gesundheitsdepartement lässt allerdings durch das Luks und die Ärzte aus dem Einzugsgebiet abklären, ob in Wolhusen künftig ausschliesslich hebammengeleitete Geburten möglich sind.

Mitreden sollen namentlich die Hausärztinnen und Hausärzte der Region auch bei der Frage, welche Eingriffe und Behandlungen mit anschliessendem stationärem Aufenthalt in Wolhusen künftig noch möglich sein sollen. Spitalrat Adrian Küng, der selber in Zell als Hausarzt tätig ist, sieht etwa eine Blinddarm- oder Leistenbruchoperation oder die stationäre Behandlung einer Lungenentzündung als Möglichkeiten.

Kurz: Viele Details sind zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt. Auf die Frage etwa, wie viele stationäre Betten geplant seien, gab es an der Medienorientierung keine verbindliche Antwort.

Sechs Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben sich zur «überparteiliche Kantonsratsgruppe Region Entlebuch-Luzerner Hinterland-Rottal» formiert. Sie sprechen von «getrübter Freude» über den Spitalneubau und betrachten die bisherige «solide und qualitativ hochstehende medizinische Grundversorgung als akut gefährdet».

Ludwig Peyer, CVP-Kantonsrat aus Willisau. Bild: PD

Kantonsrat Ludwig Peyer (CVP, Willisau) präzisiert auf Anfrage, dass man zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch vieles zwischen den Zeilen lesen müsse. «Doch das stimmt uns eben eher pessimistisch. Was bedeutet ein massiver Ausbau des Rettungsdienstes bei gleichzeitig angedachtem Abbau der Notfallversorgung in der Nacht?» Auch die Streichung der Intensivpflegestation sei ein negatives Signal an die Bevölkerung der Region.

Auch die SP des Kantons Luzern thematisiert die «offenen Fragen». Für die Partei ist klar: «Die medizinische Grund- und Notfallversorgung sowie die Versorgung von Mutter und Kind muss weiterhin im ganzen Kanton auf hohem Niveau gewährleistet sein.» Das sieht die überparteiliche Gruppe ganz gleich: Das Spital müsse mehr sein, «als ein ambulantes Operationszentrum, welches nur zu Bürozeiten funktioniert».