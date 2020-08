Zentralschweizer Spitäler befürchten wegen Notfallregime Millionenverluste Während des Lockdowns konnten auch Zentralschweizer Spitäler nur notwendige Eingriffe durchführen. Das macht sich nun bemerkbar, wenn auch noch nicht umfassend in Zahlen. Alexander von Däniken 26.08.2020, 05.00 Uhr

Covid-19-Patienten, die in Spitalkorridoren liegen, zu wenig Beatmungsgeräte, zu wenig Ärzte: Dieses Situation wollte der Bundesrat im Frühling unbedingt verhindern. Via Notverordnungen hat er mit den Kantonen die Spitäler dazu angehalten, nur noch Eingriffe vorzunehmen, die absolut notwendig sind. Sechs Wochen dauerte dieses Notfallregime. Das wird alleine den Spitälern im Kanton Zürich bis Ende Jahr einen Einnahmenausfall von rund 200 Millionen Franken bescheren, wie der Verband Zürcher Krankenhäuser mitteilt.

Auch die Zentralschweizer Spitäler gehen von hohen Verlusten aus, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. Konkrete Zahlen nennen aber nur zwei Spitäler. So geht das Kantonsspital Obwalden dieses Jahr wegen Umsatzausfällen und Coronakosten von einem Liquiditätsloch von 4,4 Millionen Franken aus. Der Umsatz lag letztes Jahr bei rund 58 Millionen Franken. Und beim Zuger Kantonsspital liegt der Halbjahresabschluss fast 2 Millionen Franken unter Budget. Letztes Jahr verzeichnete das Spital einen Umsatz von 53,5 Millionen Franken.

Springt der Bund ein?

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) als grösstes Spital der Region verweist auf noch laufende Gespräche auf nationaler Ebene über mögliche Abgeltungen durch den Bund. Darum ist es laut Mediensprecher Markus von Rotz noch nicht möglich, die finanziellen Folgen abschliessend zu beziffern. «Wir gehen aber davon aus, dass die Covid-19-Pandemie auch für das Luks erhebliche finanzielle Folgen haben wird.»

Auch das Partnerspital des Luks, das Kantonsspital Nidwalden, verweist auf die laufenden Gespräche. Das Kantonsspital Uri macht die Halbjahreszahlen ebenfalls noch nicht öffentlich. Klar ist laut Spitaldirektor Fortunat von Planta aber bereits:

«Das Halbjahresergebnis ist deutlich weniger gut als budgetiert.»

Für dieses Jahr wurde ein Gewinn von 470'000 Franken bei einem Umsatz von 69,1 Millionen Franken budgetiert. Dass das Spital während des Lockdowns nur die notwendigsten Eingriffe durchführen konnte, sei der Hauptgrund für das schlechtere Abschneiden.

Darunter zählt laut von Planta auch die Diagnostik. «Das ‹Hochfahren› dauerte zudem eine gewisse Zeit.» Im laufenden Jahr werden gewisse Ausgaben, die typischerweise nicht direkt mit der Leistungserbringung zu tun haben, reduziert oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Dazu gehören zum Beispiel Marketingmassnahmen.

Hirslandenklinik St. Anna: 25'000 Arbeitsstunden wegen Corona

Das Notfallregime galt nicht nur in den öffentlichen Spitälern, sondern auch in den privaten. Die Hirslandengruppe mit den Spitälern St.Anna in Luzern und Andreasklinik in Cham spürt deshalb die finanziellen Einbussen ebenfalls. Sprecher Claude Kaufmann: «Alleine für die Klinik St.Anna rechnen wir beispielsweise mit mehr als 25'000 Arbeitsstunden, die im Zusammenhang mit Corona im ersten Halbjahr geleistet worden sind.»

Bemerkbar gemacht haben sich laut Kaufmann zudem die grundsätzliche Zurückhaltung vieler Personen, sich im Spital behandeln zu lassen. Immerhin: Gemäss Auskunft des Zuger Kantonsspitals wurden so auch budgetierte Ausgaben von mehreren hunderttausend Franken nicht getätigt.