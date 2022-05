Luks Wolhusen: Politik will bessere Kommunikation und Mitsprache

Spitallandschaft Streit um Luks Wolhusen: Mitspracherecht des Parlaments soll gesetzlich verankert werden SP und Mitte fordern, dass das Leistungsangebot der Luzerner Kantonsspitäler künftig vom Parlament genehmigt werden muss. Um die Wogen zwischen den wichtigsten Playern zu glätten, wollen alle Parteien zudem einen runden Tisch. Livia Fischer, Dominik Weingartner Jetzt kommentieren Aktualisiert 13.05.2022, 18.53 Uhr

So soll das neue Spital einst aussehen. Bild: PD

Die hitzige Diskussion um das künftige medizinische Angebot im Spital Wolhusen hat diese Woche an Fahrt aufgenommen. Am Freitag reichten Marcel Budmiger (SP, Luzern) und Adrian Nussbaum (Mitte, Hochdorf) im Namen ihrer Fraktionen eine dringliche Motion zum Thema ein. Sie verlangen via Anpassung des Spitalgesetzes ein Mitspracherecht für den Kantonsrat beim Leistungsangebot an den Standorten des Luzerner Kantonsspitals (Luks).

Damit wollen sie die erhebliche Überweisung einer Motion von SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner (Entlebuch) verhindern, sie soll nur noch als teilweise erheblich erklärt werden. Steiner fordert den Verzicht eines Leistungsabbaus und damit auch den Erhalt der Intensivpflegestation sowie eine gesetzliche Verankerung des Angebots. Vergangenen Sommer unterzeichneten noch 65 Parlamentsmitglieder aus SVP, FDP, Mitte, Grüne / Junge Grüne und SP die Motion – unter anderem Nussbaum. Am Donnerstag ruderten bereits die Grünen zurück. Sie teilten mit, dass sie nur noch an einer teilweisen Erheblicherklärung festhalten. Weil sie «weitere politische Umwege» ablehnen, wollen sie doch keine gesetzliche Verankerung des Leistungsangebots mehr.

Mit Mittelweg soll erneute Verzögerung des Projekts verhindert werden

Die Motion von SP und Mitte ist als Kompromiss zwischen Steiners Vorstoss und den Vorstellungen der Regierung zu verstehen. Denn Letztere sieht anstelle einer Intensivstation derzeit höchstens eine Intermediate Care, also ein Bindeglied zwischen der Intensiv- und der Normalstation, vor. Auch die Festschreibung des Leistungsangebots im Gesetz lehnt der Regierungsrat ab.

Damit das Parlament künftig dennoch mitreden kann, fordern SP und Mitte nun eine Pflicht zur Genehmigung des Leistungsangebots durch den Kantonsrat. Dabei haben sie klare Vorstellungen darüber, was Wolhusen mindestens anbieten soll: Medizin, Chirurgie und Anästhesie inklusive Notfall mit 24-Stunden-Bereitschaft, Intensivmedizin oder Intermediate Care, Orthopädie sowie Geburtshilfe/Gynäkologie.

Den Rückzieher begründet Nussbaum so: «Wir wollen nicht riskieren, dass das Projekt ‹Neubau Spital Wolhusen› sistiert wird, weil die Regierung das Gefühl hat, es brauche eine Volksabstimmung für eine Gesetzesrevision.» Denn in ihrer Antwort zur Motion Steiner hielt die Regierung fest, dass – sollten die Spitäler die geforderten Leistungen etwa wegen Fachkräftemangel nicht erbringen können – im Gesetz auch festgehalten werden müsse, dass der Kanton das dadurch entstehende Defizit trage. Ob diese langfristige finanzielle Verpflichtung dem obligatorischen Referendum unterstehe, müsse geprüft werden.

Starke Kritik an eigenem Regierungsrat

Der zweite Antreiber von Budmiger und Nussbaum ist der Wunsch nach Verbindlichkeit. Die Regierung skizziert für den Neubau Wolhusen nämlich nur ein Zielbild. Doch mittlerweile sei der «Vertrauensverlust zu gross», als dass «eine solch unverbindliche Lösung zu einer Beruhigung der Lage führen » könne, schreiben die Fraktionschefs. So herrsche beim Spitalpersonal sowie der Bevölkerung im Einzugsgebiet des Spitals grosse Verunsicherung – die Folge der «ungenügenden» Kommunikation seitens Regierung und Spitalrat.

Dass die Mitte ihren eigenen Regierungsrat in dieser Deutlichkeit kritisiert, kommt selten vor. Ein direkter Austausch mit Guido Graf habe parteiintern im Vorhinein nicht stattgefunden, sagt Nussbaum. Der Gesundheitsdirektor sei aber bei der Fraktionssitzung, in der der Folgevorstoss diskutiert wurde, dabei gewesen.

Alle Parteien wollen einen runden Tisch

Die «schlechte Kommunikation bei der Neugestaltung des Angebots am Luks-Standort Wolhusen» und das damit schwindende Vertrauen in die Regierung und die Spitalführung prangert auch SP-Vizefraktionschefin Anja Meier (Willisau) an. Am Freitag reichte sie ebenfalls ein dringliches Postulat ein, zusammen mit Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern aller Parteien. Darin fordern sie den Regierungsrat dazu auf, einen runden Tisch zur «künftigen Angebotsplanung und medizinischen Zusammenarbeit rund ums und im Spital Wolhusen» zu organisieren.

In Hinblick auf die bevorstehenden wegweisenden Entscheide für die Umgestaltung der Luzerner Spitallandschaft sei klar: «Die wichtigen Player der Gesundheitsversorgung der Region müssen zusammenarbeiten und in erster Linie wieder ein vertrauensbasiertes Gespräch führen können, in dem sämtliche Perspektiven eingebracht und angehört werden.» Teilnehmen sollen Vertreterinnen und Vertreter des Gesundheitsdepartementes, des Luzerner Kantonsspitals (Luks), der Gemeinden, der Hausärzteschaft sowie des Komitees Pro Spital Wolhusen. Bei Bedarf könne der runde Tisch in eine Mediation ausgeweitet werden.

Am Montag, zu Beginn der Maisession, entscheidet das Parlament, ob die beiden Vorstösse als dringlich erachtet und schon am Dienstag behandelt werden.

