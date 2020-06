Porträt «Spitzbuben und Berliner sind unsere Bestseller» – diese Luzernerin verkauft Schweizer Spezialitäten in Neuseeland Die Rickenbacherin Eveline Müller lebt seit knapp 30 Jahren in Neuseeland. Ihr Café mit Schweizer Spezialitäten überstand die Coronakrise unbeschadet. Matthias Stadler aus Auckland 17.06.2020, 05.00 Uhr

«Was hast du am meisten vermisst, als du im Ausland warst?» Diese Frage beantwortet so manch Schweizer ähnlich: «Frisches und gutes Brot.» Jedes Kind weiss, der labbrige Toast, den man gerade im angelsächsischen Raum oft findet, kann mit dem knusprigen Schweizer Ruchbrot nicht einmal ansatzweise mithalten. Und ein guter Sonntagszopf ist sowieso unübertrefflich.

Das gilt auch am anderen Ende der Welt. Hier, in Milford, einem Vorort der grössten neuseeländischen Stadt Auckland auf dem nördlichen Teil der Insel, führt Eveline Müller eine Bäckerei mit Café, in dem sie Schweizer Spezialitäten verkauft. Jeder Schweizer kann hier sein Heimweh stillen.

Die in Rickenbach aufgewachsene 59-Jährige bietet in ihrem «Swiss Cafe & Bakery» Ruchbrot, St.-Galler-Brot, aber auch Berliner, Gipfeli und Spitzbuben an. Letztere sind ihren Kunden bekannt als «naughty Boys». Auch Fondue, Thomy-Mayonnaise und gar ein an der Wand hängendes Alphorn sind im Laden zu finden.

Kurz vor Corona in Luzern an der Fasnacht

«Wir setzen auf Qualität», sagt Eveline Müller. Das komme bei den Kunden – gut 20 Prozent von ihnen sind Auslandschweizer – an, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten. Das Coronavirus fand seinen Weg Ende Februar auch nach Neuseeland. Einen Monat später ordnete die Regierung einen harten Lockdown an. So gut wie alle Geschäfte mussten schliessen, man durfte nur noch für Spaziergänge in der Nachbarschaft oder für nötige Besorgungen aus dem Haus. «Ich war kurz zuvor noch in Sursee, in Beromünster und in Luzern an der Fasnacht», erklärt sie. «Ich habe es auf den letzten Flieger zurück nach Neuseeland geschafft.» Kurz darauf schloss die neuseeländische Regierung die Grenzen.

Die Rickenbacherin Eveline Müller in ihrem Café, wo sie Schweizer Spezialitäten anbietet. Bild: Matthias Stadler

(Milford, Neuseeland, 11. Juni 2020)

Auch Eveline Müller, in Neuseeland bekannt als «Muller», musste die Pforten ihres Betriebs während des Lockdowns schliessen. «Es war eine schwierige Zeit. Niemand wusste, wie es weitergehen wird.» Doch die Unterstützungsgelder des Staates hätten ihrem Laden, in dem sie einen Bäcker aus dem Kanton Schwyz und vier weitere Personen angestellt hat, über die Runden geholfen. Als die Massnahmen nach knapp fünf Wochen gelockert wurden, konnte die Rickenbacherin ihre Produkte über einen Tresen wieder verkaufen, die Kunden durften das Café allerdings nicht betreten. Seit Mitte Mai darf sie auch das Lokal wieder geöffnet haben, und seit Anfang vergangener Woche gibt es keine Einschränkungen mehr. «Das Geschäft hat schon wieder extrem angezogen. Wir haben loyale Kunden, das schätze ich sehr.»

1991 ausgewandert, 1993 Bäckerei eröffnet

Eveline Müller wanderte 1991 mit ihrem damaligen Mann Franz von Rickenbach nach Neuseeland aus. In ihrer Heimat hatten sie Ende der 80er-Jahre die Bäckerei Riba geführt, doch zog es sie nach einem neunmonatigen Aufenthalt in Neuseeland erneut ins Land der Kiwis. «Ich sprach kaum ein Wort Englisch.» Heute schleicht sich in ihren Luzerner Dialekt immer wieder ein englischer Ausdruck. Ein «Symptom», das viele Auslandschweizer in Neuseeland zeigen.

«Dass es mich ausgerechnet so weit weggezogen hat, ist schon unglaublich. Denn als Kind hatte ich immer lange Zeit nach Zuhause. Heute vermisse ich Neuseeland, wenn ich mal wieder in der Schweiz bin.» Die gelernte Drogistin eröffnete zusammen mit ihrem Mann 1993 die Bäckerei, seit vergangenem Jahr führt sie sie alleine – «und das, obwohl ich nicht mal backen kann», sagt sie lachend. Dafür hat Eveline Müller schliesslich ihre Bäcker. Sie selber serviert, kassiert und schaut im Café zum Rechten.

«Alles ein wenig zu eng»

«Hier in Neuseeland läuft alles unkompliziert, die Leute sind sehr locker. Das gefällt mir.» Und die «Kiwis» mögen allem Anschein nach die Spitzbuben, oder eben «naughty Boys». «Das ist unser Bestseller, zusammen mit den Berlinern.» Doch obwohl sie Schweizer Produkte verkauft und auch in einer Guuggenmusik spielt, hängt sie nicht mehr stark an der Schweiz, wie sie freimütig zugibt. «Es ist mir dort alles ein wenig zu eng, auch das Denken. Zudem fehlt das Meer.» So kann sich Eveline Müller, anders als mancher Auslandschweizer, auch nicht vorstellen, eines Tages wieder in der Schweiz zu leben. Doch immerhin: Auch wenn sie wohl nicht mehr in der Schweiz wohnhaft wird, an frischem und gutem Brot wird es ihr in Neuseeland nicht fehlen.