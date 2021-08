FC Emmenbrücke feiert seinen 100. Geburtstag

Sport 100 Jahre FC Emmenbrücke: Der Verein ist auch ein Spiegel der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Emmen Der Fussballclub Emmenbrücke wurde 1921 gegründet. Fabriken und Firmen des «Industriedorfs» mit ihren vielen Migranten prägten seine Geschichte. Sportlich erlebte er ein häufiges Auf und Ab. Hugo Bischof 20.08.2021, 12.45 Uhr

Eines der Mannschaftsfotos: der FC Emmenbrücke 1924. Bild: Jubiläumsmagazin FCE

Es tönt fast ein bisschen paradox: Der FC Emmenbrücke wurde vor 100 Jahren von fussballverrückten Burschen im heutigen Luzerner Stadtteil Reussbühl gegründet. Die erste Zusammenkunft fand am 30. Januar 1921 im Lagerschuppen «Gschwend» im Rothen statt, die erste Meisterschaftspartie auf dem Littauer Boden, «wo ein gütiger Landwirt Ein- und Weitsicht zeigte», wie es im höchst lesenswerten Jubiläumsmagazin heisst, das der FCE soeben herausgegeben hat.

Die Geschichte des Fussballklubs ist eng mit der Geschichte des «Industriedorfs» Emmenbrücke verbunden, das in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entstand. Damals siedelten sich in der zuvor mehrheitlich landschaftlich geprägten Gemeinde Emmen zahlreiche Baugeschäfte und Handwerksbetriebe an. Die Eisenfabrik von Moos entstand, 1906 die Kunstseidefabrik Viscose Emmenbrücke.

Die Arbeiter und Fachkräfte, die auf der Suche nach einer Anstellung nach Emmen strömten, siedelten sich hauptsächlich beim Brückenkopf des Übergangs über die Emme auf Littauer Seite sowie in der Region Emmenbaum an. «Dieser Umstand führte dazu, dass der neu entstehende Ortsteil Emmenbrücke massgeblich durch die Arbeiterinnen und Arbeiter geprägt wurde und sich dort eine gesellschaftliche und kulturelle Arbeiterbewegung entfaltete», heisst es im Jubiläumsmagazin.

Gelb-Schwarz in Anlehnung an die Berner Young Boys

Dass der FC Emmenbrücke seine ersten Trainings und Spiele ennet der Emme auf Littauer Boden austrug, war also gar nicht so abwegig. 1923 erhielt der Klub kurzfristig einen Pachtvertrag für eine Parzelle im Mooshüsli-Gebiet, auf Emmer Boden. Schon kurz darauf ging es aber zurück nach Littau, wo die «Ämmebröggler» wieder auf den Sportplatz Rothen kickten. Die Gemeinde Littau habe dem FC Emmenbrücke einmal 200 Franken gespendet, wird als Anekdote im Jubiläumsmagazin angemerkt. Übrigens: Die Gelb-Schwarz als Klubfarbe wählten die Gründer in Anlehnung an die schon damals legendären Berner Young Boys.

1947 zügelte der FCE auf den neuen Sportplatz Emmenfeld (heute Seetalplatz). Dort kam der sportliche Erfolg. 1948 stieg man in die 1. Liga, die dritthöchste Liga der Schweiz, auf. Bis zu 3000 Zuschauer verfolgten damals die Spiele. 1961 folgte der definitive Umzug ins Gersag, das bis heute die Spielstätte des FC Emmenbrücke geblieben ist.

«Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert»

Die Fabriken und Firmen mit den vielen Migranten hätten den Verein geprägt und würden ihn heute noch immer prägen, schreibt der FCE-Ehrenpräsident und frühere Emmer Gemeinderat Urs Dickerhof im Jubiläumsmagazin: «Höhen und Tiefen wurden gemeinsam gemeistert. Man sieht, wie die Menschen immer wieder nach Möglichkeiten suchten, über den Sport dem Alltag mit seinen Herausforderungen zu entfliehen: Freude, Geselligkeit, Erholung und Gesundheit zu erleben.»

Der FCE habe sich in den letzten Jahren stark entwickelt und bringe alles mit für einen erfolgreichen Verein, sagt Dickerhof. Leider habe er aber nach wie vor Schwierigkeiten mit seinem Image:

«In den 90er-Jahren gab es in ländlichen Gebieten schnell mal Zwischenrufe, wenn man Fussballer aus dem ehemaligen Jugoslawien aufstellte. Bei uns waren es nicht ein oder zwei Spieler, sondern mehrere. Wir wurden deshalb oft beschimpft.»

Für den Verein selbst sei das nie ein Problem gewesen, weil die Herkunft keine Rolle spielte, sagt Dickerhof: «Man durchlief gemeinsam die Juniorenabteilung und spielte gemeinsam.»

Zur Zeit des wirtschaftlichen Wandels in den 1990er-Jahren, etwa mit dem Niedergang der Viscosuisse, führte die Angst um Arbeitsplätze und die zunehmende Präsenz von Ausländerinnen und Ausländern allerdings auch in Emmen zu Verunsicherung in der Bevölkerung. Nationale Berühmtheit erlangte Emmen 1999, als es als erste schweizerische Gemeinde mit lokalem Parlament die Einbürgerung an der Urne einführte. Die Folge waren überdurchschnittlich viele Ablehnungsentscheide. 2003 beendete das Bundesgericht diese Praxis.

Der sportliche Weg des FC Emmenbrücke gleicht einer Berg- und Talfahrt. Lange Zeit spielte man eine führende Rolle in der 1. Liga. 1988 erreichte man den langersehnten Aufstieg in die Nationalliga B, die zweithöchste Liga der Schweiz. Man konnte sich nun mit Grössen wie dem FC Basel und dem FC Zürich messen. Der Klub war mit der neuen Situation allerdings strukturell und finanziell überfordert. Bis 1999 stieg der schuldengeplagte Klub bis in die regionale 3. Liga ab. Heute spielt der FCE in der 2. Liga interregional. «Der Aufstieg in die 1. Liga ist unser Ziel, aber wir nehmen es, wie es kommt», sagt Franco Gulli. Der gebürtige Italiener ist seit zehn Jahren Präsident des FC Emmenbrücke.

450 Aktivmitglieder hat der Klub heute. Sie spielen in 6 Aktiv- und 18 Juniorenmannschaften aller Altersstufen. «Die Jugendarbeit und Nachwuchsförderung ist uns ein Herzensanliegen», betont Gulli. Auch ein Frauen-Juniorinnenteam FF15 trägt ab dieser Saison neu die Farben Gelb-Schwarz. «Wir möchten langfristig wieder ein Frauenaktivteam stellen», sagt Gulli. Es gab schon in früheren Jahren mit Unterbrüchen FCE-Frauenteams.

Die Frauenmannschaft des FC Emmenbrücke 1971. Bild: Jubiläumsmagazin FCE

Eine Fusion mit dem SC Emmen ist kein Thema

In Emmen gibt es einen zweiten Fussballklub, den SC Emmen. Er wurde 1949 gegründet, spielt in Schwarz-Weiss und hat seine Spielstätte wenige hundert Meter entfernt südlich des Mooshüsli-Hügels neben der Badeanstalt. Seine 1. Mannschaft spielt heute in der 2. Liga regional, also eine Liga tiefer als der FCE. Mit 23 Junioren- und 7 Aktivteams ist der SC Emmen etwas grösser als der FC Emmenbrücke. Das Verhältnis sei «sehr gut und partnerschaftlich», sagen sowohl Franco Gulli als auch Markus Studer, Präsident des SC Emmen. Man teilt sich bei schlechtem Wetter den Mooshüsli-Kunstrasenplatz für Trainings und Spiele.

Eine 2008 unter dem Titel «Emmen United» initiierte Zusammenarbeit auf Junioren-Wettkampfstufe wurde 2017 allerdings wieder sistiert, gemäss Jubiläumsmagazin «im gegenseitigen Einvernehmen, wegen unterschiedlicher Philosophien und Zukunftsvorstellungen». Eine Fusion ist auch heute kein Thema, allein schon deshalb, weil die dadurch entstehende Grösse des Vereins «wohl fast halbprofessionelle Strukturen bedingen würde», sagt Markus Studer. So bleibt der gesunde sportliche Konkurrenzkampf zwischen Gelb-Schwarz und Weiss-Schwarz beidseits des Mooshüsli-Hügels bestehen, auch wenn die beiden ersten Mannschaften zurzeit in unterschiedlichen Ligen spielen.

