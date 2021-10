Mountainbiker fühlen sich vom Kanton Luzern allein gelassen

Sport «Demoralisiert und ausgebremst»: Luzerner Mountainbiker beissen sich an der Bürokratie die Zähne aus Mehrere Trails und Mountainbike-Projekte im Kanton Luzern wurden dieses Jahr gestoppt – sehr zum Ärger der Bikerszene. Sie fühlt sich von der Regierung zunehmend alleingelassen. Derweil wecken ein nationales Gesetz und ein überwiesener Vorstoss Hoffnungen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 06.10.2021, 12.00 Uhr

Ein Mountainbiker auf dem Gigeliwald-Trail. Bild: PD/Martina Villiger/ Freeride Connection

Rund 30'000 Personen schwingen sich im Kanton Luzern regelmässig aufs Mountainbike. Trotz dieser Beliebtheit gibt es hier lediglich drei legale Trails: den Stadtluzerner Gigeliwald-Trail sowie zwei Trails in Marbachegg. Bikerinnen und Biker wollen diesen Umstand ändern; Anfang Jahr bündelten sie ihre Interessen auf kantonaler Ebene, indem sie den Verein Mountainbike Luzern gründeten. Sieht man von einem neuen Trail in Marbachegg ab, hat sich seither aber nicht viel getan. In der Szene ist mittlerweile Unmut und Ungeduld spürbar.

«Die Verhandlungen um Trails im Kanton Luzern verlaufen äusserst mühsam und harzig», sagt Vereinspräsident Andy Stalder auf Anfrage. «Und bisher waren sie auch nie von Erfolg gekrönt.» Im Gespräch nennt der Stadtluzerner Bikeguide mehrere Projekte, die «im Keim erstickt» worden seien.

«Lokale Initianten werden demoralisiert und ausgebremst, sodass sie den Bettel oftmals einfach hinschmeissen.»

Gesetz auf Bundesebene soll Klarheit schaffen

Weshalb das? Laut Andy Stalder liegt das Problem darin, dass die Zuständigkeiten in der Verwaltung unklar und unglücklich gelöst sind. Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) habe sich der Sache angenommen, kümmere sich aber naheliegenderweise eher um die Interessen der Forstwirtschaft als um jene der Bikerinnen und Biker. «Die Ausgangslage ist für uns unbefriedigend, sie sorgt oft für Frust», resümiert Stalder.

«Wenn wir für jeden Meter Trail weiterhin so viel Aufwand haben, sind wir in hundert Jahren noch nicht da, wo wir sein wollen.»

Die Hoffnungen der Bikerinnen und Biker richten sich mittlerweile auf das Veloweggesetz, das 2022 auf Bundesebene in Kraft treten soll und auch Auswirkungen auf Luzern haben wird. «Wir sind guter Dinge, dass dieses Gesetz die dringend nötige Klarheit schaffen wird», hält Stalder fest.

Verein Mountainbike Luzern Der Verein Mountainbike Luzern wurde im Februar dieses Jahres gegründet. Sein Ziel ist es, die Interessen der Luzerner Bikerinnen und Biker zu bündeln und politisch voranzutreiben. Im Vorstand sind auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Tourismus. Mittlerweile zählt der Verein etwa 700 Mitglieder.

Eine Gruppe junger Mountainbikerinnen und Mountainbiker am Start des Gigeliwald-Trails. Bild: PD/Martina Villiger/ Freerideconnection

Diesen zähen Prozess kennt auch Roman Schuler aus Beromünster bestens. Seit eineinhalb Jahren setzt er sich als Projektleiter für die «Bikerlenkung Beromünster» ein – sie soll Grundlagen für das legale und naturverträgliche Mountainbiken in der Gemeinde schaffen. «Nach 30 Sitzungen und 300 Arbeitsstunden ist im Gelände leider immer noch kein Meter legaler Singletrail sichtbar, lanciert wurde das Projekt 2017», erzählt Schuler.

«Solange der gesetzliche Rahmen nicht besser geklärt ist, beantworte ich die Frage nach Aufwand und Ertrag lokaler Mountainbike-Projekte sehr kritisch.»

Dem pflichtet der Kernser Dario Resenterra bei. Er hat an der Entstehung des Gigeliwald-Trails vor 14 Jahren mitgewirkt. «Schon damals war es nicht einfach», erinnert er sich. «Aber wir hatten das Glück, dass das Stadtforstamt als Eigentümer mitgezogen ist und ein ordentliches Bauverfahren möglich war.» Er findet es unverständlich, dass seit so vielen Jahren nicht mehr Trails entstanden seien.

Thomy Vetterli. Bild: PD

Auch der Nidwaldner Thomy Vetterli sitzt im Vorstand von Mountainbike Luzern – er ist der Projektleiter der Bikegenossenschaft Zentralschweiz, die sich kantonsübergreifend für Bikerouten und -trails einsetzt (siehe Kasten). Im Vergleich mit anderen Kantonen fehle in Luzern eine zentrale Anlaufstelle für Mountainbike-Fragen, so Vetterli.

«In Uri, Schwyz, Nidwalden und Obwalden sind die Zuständigkeiten wesentlich klarer als in Luzern. Hier werden die Anliegen der Biker eher noch wie heisse Herdäpfel behandelt, an denen sich niemand die Finger verbrennen will.»

Vetterli zeigt sich allerdings überzeugt, dass auch in Luzern «massvolle und naturverträgliche Lösungen» möglich seien, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Erste Anzeichen für eine Verbesserung habe der Kanton bereits signalisiert. «Niemand will einen wilden Westen, auch die Bikerinnen und Biker nicht», so Vetterli. «Deshalb ist wichtig, dass möglichst schnell Klarheit und Legalität hergestellt werden.»

Bikegenossenschaft strebt 2500 Kilometer Trails an Die Bikegenossenschaft Zentralschweiz wurde dieses Jahr vom Projekt Mountainbike Zentralschweiz von den Zentralschweizer Kantonen gegründet. Ein Zweck dieser Genossenschaft ist es, Bikerouten kantonsübergreifend und aus Sicht des Tourismus zu denken und zu vermarkten. Sie sieht sich als Vermittlerin zwischen Politik und Bikerszene. Vision der Genossenschaft ist es, rund 2500 Kilometer ausgeschilderte und attraktive Bikerouten und Biketrails zu schaffen.

2022 soll eine neue Anlaufstelle entstehen

Benjamin Häfliger, Projektmanager Kanton Luzern. Bild: PD

«Man kann durchaus sagen, dass im Kanton Luzern die Zuständigkeiten noch nicht genügend koordiniert sind», sagt Benjamin Häfliger, Projektmanager beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement. Häfliger leitet die organisatorischen Vorarbeiten für eine neue Drehscheibe für Mountainbike-Fragen, die ein kürzlich überwiesener Vorstoss von Mitte-Kantonsrat Michael Kurmann verlangt.

«Dass Luzern den anderen Kantonen hinterherhinkt, kann unter anderem daran liegen, dass unsere Region eher von Freizeitbikern als von touristischen Bikern geprägt ist», so Häfliger. Er betont, dass der Kanton die Problematik erkannt habe und sich um eine Verbesserung bemühe. Dabei dürfe man nicht vergessen:

«Im Wald treffen viele gewichtige und auch berechtigte Interessengruppen aufeinander. Am Tisch sitzen unter anderem Biker, Grundeigentümer, Waldeigentümer, Naturschützer und Jäger.»

Dass daher ganz unterschiedliche kantonale Dienststellen involviert sind, liege in der Natur der Sache. Die neue Anlaufstelle soll 2022 geschaffen und während des Jahres ein schärferes Profil erhalten. «Wir sind uns sicher, dass sie eine Verbesserung bringen wird.» Häfliger will aber auch die Erwartungen dämpfen: «Die Konflikte rund um den Wald werden sich durch die neue Organisation nicht in Luft auflösen.» Aber auch der Kanton Luzern habe ein grosses Interesse daran, die Lage zu entschärfen.

Jägerverband will Leitfaden erarbeiten

Guido Roos (Mitte), Präsident Verband Revierjagd Luzern. Bild: PD

Wichtige Verhandlungspartner sind die Jäger und die Korporationen; Letztere sind oftmals Eigentümer der betroffenen Wälder. Die entsprechenden Verbände begrüssen eine offizielle Anlaufstelle beim Kanton. «Neben einer solchen Anlaufstelle wünschen wir uns auch eine einheitliche, verbindliche Gesetzgebung – auf kantonaler oder sogar auf Zentralschweizer Ebene», sagt Kantonsrat Ludwig Peyer (Mitte Willisau) und Präsident des Verbandes Luzerner Korporationen.

«Wir stellen fest, dass der Nutzungsdruck auf den Lebensraum Wald stark steigt», sagt Kantonsrat Guido Roos (Mitte Entlebuch), der auch Präsident des Verbandes Revierjagd Luzern ist. «Dabei geht es nicht nur ums Biken, sondern zum Beispiel auch ums Wandern, Nachtjoggen oder Schneeschuhlaufen.» Die Bikerlenkung sei ein sehr wichtiges Thema, das angegangen werden müsse. «Der Umgang mit den Freizeitnutzungen im Wald zählt mittlerweile sogar zu unseren drei wichtigen Themen», so Roos. Deshalb werde der Verband nun zuhanden der Jagdgesellschaften einen Leitfaden «Bikelenkung» erarbeiten.