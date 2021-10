FC Malters wird 75 Jahre alt

Sport Als Fussball noch bodenständig war: Der FC Malters feiert sein 75-jähriges Bestehen Der FC Malters wurde 1946 gegründet. Am Anfang gab es einige Standortwechsel und später einen spektakulären Weltrekordversuch. Auch die Frage der Clubfarbe ist spannend. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 24.10.2021, 18.25 Uhr

Erstes Mannschaftsfoto des FC Malters am 24. November 1946 vor dem Freundschaftsspiel gegen den FC Küssnacht. Hinten von links: Hans Wicki, Josef Bucheli, Karl Decker, Hansruedi Fuchs, Max Hausin. Mitte von links: Fritz Burri, Hans Felder, Bruno Schäublin, Hans Gassmann. Vorne von links: Josef Burri, Gottfried Aemmer, Fritz Rösli. Bilder: Archiv FC Malters

Der Fussballclub FC Malters feiert 2021 sein 75-Jahre-Jubiläum. Am 15. August 1946 wurde der Club im Restaurant Metzgerhalle in Malters gegründet. Das erste Trainingsfeld hatte der FCM im Ried, beim Zeigerstand vor dem Scheibenstand der 300-Meter-Schiessanlage, wo die Malterser Buben schon vorher getschuttet hatten.

Die Anfänge waren bescheiden. Der Club beschaffte sich Occasionsdresses, jeder Spieler zahlte dafür 15 Franken. Das ist dem 132-seitigen, reich illustrierten Jubiläumsbuch zu entnehmen. Dessen Autor ist Toni Lipp, langjähriger Spieler, Ehrenmitglied und heute Betreuer der «Ehemaligen» des FC Malters.

Es war eine Zeit, als Fussball noch schlicht und bodenständig war. Ernst Burri, Clubpräsident von 1950 bis 1965, wird so zitiert:

«E kaputti Matte, abgwetzti Schueschpitz, chrummi Bei ond chrummi Zechenägu, das isch öppe das gseh, womer i minere Schuelzit i de drissger Johre vom Fuessball gwüsst hed.»

Heute ist der FC Malters mit 528 Mitgliedern der grösste aktive Verein der Gemeinde. Bei knapp 7400 Einwohnern ist jeder vierzehnte Malterser Mitglied des Fussballclubs – rekordverdächtig. Gespielt wird in 22 Teams, darunter 15 Junioren-Mannschaften aller Altersklassen sowie zwei Frauenteams in der Spielgemeinschaft Malters-Wolhusen. Natürlich seien nicht alle Mitglieder aktiv, sagt Felix Portmann, seit knapp drei Jahren Präsident des FC Malters. «Wir haben auch viele Passivmitglieder und Supporter.» Die hohe Mitgliederzahl zeige die breite Abstützung und die hohe Wertschöpfung des Vereins im Dorf, sagt Portmann: «Darauf sind wir stolz.»

Das erste Spiel wurde 0:3 verloren

Seine erste Heimat fand der Club im Schachenland (heutiges Industriequartier). Dort ging am 24. November 1946 das erste Freundschaftsspiel gegen den FC Küssnacht 0:3 verloren. Im Schachenland mussten vor jedem Spiel die Holzlatten für die Tore herbeigeschafft und nach dem Spiel wieder wegtransportiert werden. Zudem mussten die Linien gezeichnet werden. Schon 1949 bezog der FC Malters ein neues Spielfeld im Bühlacher. Die damalige Besitzerfamilie Seeberger des Hotels Kreuz ermöglichte es dem Club, das Areal zu pachten. Das «Kreuz» blieb dem Fussballclub bis heute als Sponsor treu.

Das Spielfeld Bühlacher um 1950.

Der Club war sich schon früh seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. «Denke daran, dass der Fussballclub Malters so eingeschätzt wird, wie sich seine Mitglieder auf dem Spielfeld und im Zivilleben aufführen», sagte Clubpräsident Armin Meyer an der GV 1948.

Die Infrastruktur wurde immer besser

1954 erhielt der Bühlacher die erste Platzbeleuchtung. 1960 zügelte der FC Malters auf den neuen Sportplatz Halde, wo der Club ein Grundstück erworben hatte. Ab 1970 trainierte man auf der Oberei, gespielt wurde aber weiterhin auf der Halde. Der heutige Sportplatz Oberei mit Sporthalle wurde 1991 eingeweiht. Dem FCM stehen dort zwei Naturrasen- und seit 2012 auch ein Kunstrasenfeld zur Verfügung.

Grümpelturnier Ende der 1960er Jahre auf dem Spielfeld Bühlacher, das auch nach der Eröffnung des Sportplatzes Halde weiterhin für Grümpelturniere genutzt wurde.

Der Club wuchs stetig. 1956 wurde die Juniorenabteilung gegründet, 1970 folgten eine Senioren- und eine Supporterabteilung, 1987 das erste Frauenteam. 2009 wurde die Spielgemeinschaft Malters-Wolhusen ins Leben gerufen, um Teams auf allen Altersstufen ausbilden zu können. Von 1976 bis 1986 hatte die Spanier-Mannschaft Gastrecht beim FC Malters, bevor sie sich dem FC Hota anschloss. 1995 wurde das Clubhaus «Corneregg» eröffnet.

Der FC Malters schaffte es bis in die 2. Liga

Sportlich waren die Anfänge schwierig. Erst ab 1968 begann der Aufstieg bis in die 2. Liga. 1985 spielte man wieder in der 4. Liga. «Die damalige Vereinsführung erkannte, dass ein Verein nicht nur nach seinen sportlichen Leistungen zu beurteilen ist, sondern auch wichtige gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen hat», schreibt Lipp im Jubiläumsbuch. Im Strategiepapier steht bis heute:

«Die Aktivabteilung stellt eine Mannschaft auf möglichst hohem Niveau, die mindestens zu 80 Prozent aus einheimischen Spielern besteht.»

Ziel ist auch «die Rückgewinnung von Eigengewächsen in auswärtigen Vereinen». Das scheint zu gelingen: Viele Clubjunioren, die später in höheren Ligen bis in die NLA Karriere machten (etwa Franz Lorenc, Pius Giger, Thomas Heitzmann, Heinz Schumacher), kehrten später zum FC Malters zurück, als Spieler oder Juniorentrainer. Prominenteste ehemalige Juniorin des FC Malters ist Ramona Bachmann, heute Profi bei Paris St. Germain und Leaderin der Schweizer Nationalmannschaft.

Die Aufstiegsmannschaft des FC Malters 2014

Sportlicher Höhepunkt der ersten Männermannschaft war 2014 der Aufstieg in die 2. Liga interregional. Den Frauen gelang 1993 der Aufstieg sogar in die Nationalliga A, wo sie mit Unterbrüchen bis 2005 blieben. Heute spielen die Frauen wieder in der 4. Liga. Die erste Männermannschaft spielt heute in der 3. Liga regional. «Wir möchten in der oberen Hälfte der Rangliste mitspielen», sagt Präsident Portmann. «Natürlich wäre es schön, wieder einmal in die 2. Liga aufzusteigen, aber wir wollen das nicht mit allen Mitteln erzwingen.»

Das Frauenteam des FC Malters, das 1995 in die NLA aufstieg. Hinten von links: Silvio De Pol (Trainer), Sandra Kvartic, Sandra Bachmann, Sandra De Pol, Andrea König, Michaela Fässler. Mitte von links: Linda Thürig, Esther Wicki, Gabi Küchler, Priska Hübscher, Anita Stutz. Vorne von links: Esther Pörtig, Monika Fassbind, Flavia Schuler, Diana Strähl, Marcia Dokter. Es fehlt Irma Bühler.

Wirbel um einen Weltrekord im Dauerfussball

2007 hatten die Fussballerinnen des FC Malters die verrückte Idee, den Weltrekord im Dauerfussballspielen zu brechen. Dieser stand damals bei 30 Stunden und 10 Minuten und wurde vom SC Simmen und FC Spiez gehalten. Am 15. Juni um 14 Uhr war Anpfiff im Oberei. Jede der 36 teilnehmenden Malterser Fussballerinnen war circa 20 Stunden im Einsatz, bei anfänglich strömendem Regen. Am Samstag erfolgte beim Stand von 204:144 der Schlusspfiff – nach 31 Stunden, 13 Minuten und 13 Sekunden. Der Weltrekord war geschafft, die Freude riesig. Der Rekord wurde vom Guiness-Buch aber nicht anerkannt, weil zwischendurch angeblich eine zu lange Pause von zwei Minuten gemacht worden war. Die Malterserinnen verzichteten aus finanziellen Gründen auf einen Rekurs, «obwohl laut Logbuch alles in Ordnung war». Auf ihre bewundernswerte Leistung durften sie auf jeden Fall stolz sein.

Bericht im Clubmagazin «Fluetlicht» über den Weltrekordversuch 2007.

Spannend ist auch die Geschichte der Clubfarbe. In den Anfangszeiten trat der FC Malters mal schwarz-weiss im Juventus-Turin-Style an, mal grasgrün, garniert mit roten Hosen und gelben Stutzen, mal rosarot-weiss. Die Farbe wurde von den Sponsoren bestimmt, und diese orientierten sich logischerweise an den Farben des eigenen Firmenlogos. «Einige Sponsoren beharrten auf ihren Dressfarben, und wir hatten Bedenken, diese Sponsoren zu verlieren», wird Xaver Gloggner, Präsident von 1993 bis 2005, im Jubiläumsbuch zitiert. Erst 2006, zum 60-Jahre-Jubiläum, präsentierte der FC Malters sein erstes gemeinsames Dress: Blaues Shirt mit einigen gelben Elementen, gelbe Hosen und blaue Stulpen. Blau und Gelb. Das sind auch die Farben des Malterser Gemeindewappens. «Hopp Blaugelb», hoffentlich mindestens weitere 75 Jahre!

Das Jubiläumsbuch kann beim FC Malters erworben werden, mittels Einzahlung von Fr. 50.- auf Konto FC Malters, CH43 8080 8002 6150 3591 0 Raiffeisenbank Pilatus. Oder Bestellung bei: Fussballclub FC Malters, Postfach 133, 6102 Malters, Hans Stübi, Telefon 079 249 81 42, eMail: finanzen@fcm.ch

