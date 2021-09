Sport / Gastronomie FC Luzern übernimmt das Restaurant Schützenhaus In die Wirtschaft zum Schützenhaus auf der Allmend kehrt neues Leben ein: Der FCL richtet dort einen «multifunktionalen Treffpunkt für alle Fans und Partner ein». Martin Messmer 15.09.2021, 16.27 Uhr

«Heute ist ein grosser Tage für den FC Luzern und seine Fans und Partner!»: So beginnt die Medienmitteilung des FC Luzern, in welcher der Klub am Mittwoch vormittag darüber informierte, dass er nun in die Gastronomie einsteigt. Auf Anfrage sagt Mediensprecher Markus Krienbühl:

«Die Eröffnung ist rund um den Jahreswechsel geplant. Ein genaues Datum wird zu gegebener Zeit noch kommuniziert.»

Die Wirtschaft zum Schützenhaus auf der Allmend wird neu von der Stadion Luzern Gastro AG betrieben.

Bild: Boris Bürgisser

Die neu gegründete Stadion Luzern Gastro AG hat mit der Schützengesellschaft der Stadt Luzern einen langfristigen Pachtvertrag abgeschlossen und wird zukünftig die Wirtschaft zum Schützenhaus auf der Allmend betreiben. Diese soll «als multifunktionaler Treffpunkt für alle Fans und Partner des FC Luzern dienen und so zu einem neuen Zuhause direkt beim Stadion Swissporarena werden».

Davon werde die Swissporarena nebenan direkt profitieren. «Vor allem aber wird damit ein Wunsch der Fans und der vielen Supporterinnen und Supporter des FCL erfüllt, die seit Jahren für ihren Herzensclub auf ein Zuhause und eine Heimat direkt beim Stadion gehofft haben», schreibt der FCL.

Die Stadion Luzern Gastro AG ist ein Unternehmen von FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg, dem er selber als Präsident vorsteht. Im Verwaltungsrat sind weiter seine Tochter Giulia Alpstaeg und Bruno Affentranger. Operativ wird das Unternehmen durch Richard Furrer (CFO FC Luzern) geleitet. Ebenfalls in der Geschäftsleitung involviert ist Markus Krienbühl (Leiter Marketing und Kommunikation). Noch nicht besetzt ist die Position der Gastro-Chefin oder des Gastro-Chefs. Eine geeignete Person wird jetzt gesucht, heisst es in der Mitteilung weiter.

«Es wird wieder wärmer auf der Allmend»

Bernhard Alpstaeg lässt sich so zitieren: «Das ist ein Freudentag. Das Restaurant Schützenhaus als Treffpunkt und Beiz soll für alle Heimat werden – das ist unser Ziel. Der FCL erhält ein richtiges Zuhause. Es wird wieder wärmer auf der Allmend und um das Stadion herum.» Er sei ausserdem überzeugt, dass die Wirtschaft bald wieder richtig anziehen werde: «Es werden wieder Messen auf der Allmend stattfinden. Es wird wieder Ausflügler geben. Der Circus Knie kommt zurück, prognostiziert Alpstaeg. »Dann sei das Restaurant Schützenaus für alle diese Besucher auf der Allmend das passende Restaurant.

FCL-Präsident Wolf freut sich auf neue, alte Heimat

Auch FCL-Präsident Stefan Wolf freut sich: «Das ist ein weiterer grosser Tag für uns im FC Luzern und für alle Fans und uns nahestehenden Organisationen. Das «Schützenhaus» der Schützengesellschaft der Stadt Luzern wird wieder blau-weiss. Wir erhalten eine neue Heimat – eigentlich erhalten wir unsere alte Heimat zurück.» Auch Renato Steffen, Präsident der Schützengesellschaft der Stadt Luzern, sagt: «Wir Schützen freuen uns sehr, dass endlich wieder Leben in das ‹Schützenhaus› kommt.»

FCL-Präsident Stefan Wolf, hier in der Mitte, kennt das Restaurant Schützenhaus: Im Dezember 2007 trafen sich ehemalige Spieler und Funktionäre des FCL im Restaurant.





Philipp Schmidli (Luzern, 8. Dezember 2007)

Die Stadtschützen sind Eigentümer der Wirtschaft zum Schützenhaus und vermieten sie jeweils an einen Pächter, zuletzt an die Schützenhaus Allmend GmbH. Diese ging nach Auskunft der Stadtschützen im Mai 2020 Konkurs. Seither war die Wirtschaft zum Schützenhaus definitiv geschlossen. «Der Hauptgrund dafür war die Covid-Situation», sagt Stadtschützen-Präsident Renato Steffen. «Das ‹Schützenhaus› ist an diesem Standort zwingend auf Grossveranstaltungen wie FCL-Matches, Messeveranstaltungen und Zirkusse angewiesen. Weil diese wegen der Pandemie nicht mehr stattfinden konnten, fehlte der entsprechende Umsatz.» Ab 1980 hatte die Mövenpick Gastronomie das «Schützenhaus» für längere Zeit erfolgreich geführt. 2002 übernahm als Pächter die Gamag Management AG, die 2015 von der Remimag Gastronomie AG übernommen wurde.