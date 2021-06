Nadine Fähndrich von Luzerner Regierung geehrt

Sport Luzerner Regierungsrat ehrt erfolgreiche Langläuferin Nadine Fähndrich Nadine Fähndrich hat an der WM in Oberstorf eine überragende Leistung gezeigt. Jetzt wurde sie dafür vom Kanton Luzern geehrt. 30.06.2021, 16.23 Uhr

Die Regierungsräte Guido Graf (links) und Reto Wyss haben die erfolgreiche Luzerner Langläuferin Nadine Fähndrich empfangen. Bild: PD

Nadine Fähndrich hats allen gezeigt: Beim Team-Wettkampf an der WM im deutschen Oberstdorf erkämpfte sich Nadine Fähndrich Silber. Es war der grösste Erfolg ihrer Karriere. Dazu kamen die ersten zwei Siege im Weltcup. Nun hat die Luzerner Regierung die 25-Jährige aus Schwarzenberg im Regierungsgebäude empfangen.

Regierungspräsident Reto Wyss ehrte Nadine Fähndrich für ihre ausserordentliche Leistung in der vergangenen Saison. «Leistungssport bedeutet Leidenschaft, aber auch harte Arbeit. Es braucht einen eisernen Willen, Hartnäckigkeit und mentale Stärke auf dem Weg zum Erfolg», wird Wyss in einer Mitteilung zitiert. Durch diese Eigenschaften sei die Langläuferin ein Vorbild für viele Menschen.

Gesundheitsdirektor Guido Graf gratulierte persönlich: «Athletinnen wie Fähndrich zeigen, dass es sich lohnt, an die persönlichen Grenzen zu gehen und an sich zu glauben. Solche Erfolge wecken hoffentlich bei vielen Menschen im Kanton Luzern die Freude am Sport und an der Bewegung.»

Der Fokus der kommenden Saison ist auf die Olympischen Winterspiele in Peking Anfang 2022 gerichtet. Nadine Fähndrich ist Teil des Förderprojekts «Unsere Helden - Luzerner Olympiateam». Damit unterstützt der Kanton Luzern Sportlerinnen und Sportler finanziell und ideell auf ihrem Weg, sich optimal für die Olympischen Winterspiele vorzubereiten.