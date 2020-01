Sprayer verursachen in Emmenbrücke Sachschaden von 50'000 Franken In der Silvesternacht haben Unbekannte in Emmenbrücke mehrere Gebäude, Objekte und Fahrzeuge versprayt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50'000 Franken. Die Polizei sucht Zeugen. 06.01.2020, 10.52 Uhr

(zim) Unbekannte haben in Emmenbrücke in der Silvesternacht einen hohen Sachschaden verursacht, indem sie mit Sprayereien Gebäude oder zum Teil auch Fahrzeuge verschmutzt haben. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, haben die Täter Objekte an der Emmenmattstrasse und im Gebiet Sedel und Sedelstrasse versprayt. Dabei wurden mit blauer und schwarzer Farbe verschiedene Tags auf Hausfassaden, Elektrokasten oder auf Lieferwagen gesprayt. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Polizeiangaben auf mindestens 50'000 Franken.