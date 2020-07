Sprayer verursachen in Malters und Werthenstein hohen Sachschaden – Polizei ermittelt zwei junge Schweizer In Malters und Werthenstein sind anfangs Juni diverse Gebäude versprayt worden. Die Luzerner Polizei konnte zwei mutmassliche Täter ermitteln. 28.07.2020, 12.13 Uhr

(zim) Bei Sprayereien an diversen Gebäuden in Malters und Werthenstein entstand Anfang Juni ein Gesamtschaden von 15'000 Franken. Nun konnten ein Haupttäter und ein Gehilfe ermittelt werden, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilt.