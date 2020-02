Sprüchliabend Willisau: Die Hinterland-Bänkler nehmen kein Fasnachtsblatt vor den Mund

Näbufrässer Malters

«Im Chloster mischt sich Maa ond Frau,/es brucht chli Gottvertraue./Schliesslich chöig ez z'Soorsi ou,/e Frau ga Gans abhaue.»

Urbi@orbi

«De Vatikan seit mit grossem Beduure:/Heisse Sex erhöht üsi Temperatuure./Wätteret gäge Verhüetigsmittel ganz benomme/und chündigt drum s‘Pariser Klima-Abkomme.»

Putzfrau S’Päuli

«De Petrovic hat mir zugesichert, dass ich mich um seine Suite in Katar 2022 auch dann kümmere, auch wenn er nicht mehr Fussballtrainer der Nati sein würde. Ich habe immer gesagt, Päuli ist der 12. Mann auf dem Platz, da wird – bildlich gesprochen – jeder Ball weggeputzt!»

Rätschwyber Lisbeth und Romy

«I de Stadt get`s Problem wäge de WC`s, es esch e Gruus/Jetz hei sie plötzlich z`vöu, mer chöme nömm druus!/Es get näb de Toi Toi no, Unisex ond All Gender,½die sei för Alli met ond ohni Schnäbi, ond för d`Chender!/Mer wösse nömm of weli Schissi, mer sölle goh,/drom näi mer de Seich met hei, ond göi ofs Plumps-Klo!»

Cali & Vali

«Wenn eine en tütschi Zunge hett./Und isch er no so schlau./Denn chann er predige wiener wott./S vestoht ihn bloss kei Sau./Jo, jo: mir hett öppis, mit dene Schwobe./Fählt nur no, dass mir jetzt no ne tüütsche Stadtpräsidänt überchöme./Oder no schlimmer: en Gättnouer.»