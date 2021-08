Klinik St. Urban: Neues Gebäude der Psychiatrie ist bezugsbereit

St. Urban Saniertes Gebäude der Luzerner Psychiatrie ist bezugsbereit Das Haus B der Luzerner Psychiatrie ist bezugsbereit. Es bietet über 70 Behandlungsplätze. 27.08.2021, 21.08 Uhr

Aussenansicht des Haus B der Klinik St. Urban Bild: PD

Die Luzerner Psychiatrie (Lups) hat diese Woche das Haus B in St. Urban eröffnet: Nach 1,5-jährigen Sanierungsarbeiten kann es wieder dem Betrieb übergeben werden. Das schreibt die Lups in einer Mitteilung. In das sanierte Gebäude werden die Stationen für Abhängigkeitserkrankungen sowie die Station Wohnpsychiatrie einziehen respektive aus den alten Gebäuden im Klosterareal ausziehen. Das Haus B verfügt über 70 Behandlungsplätze. (fmü)