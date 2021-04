St. Urban Spatenstich für den Neubau des Wohnheims Sonnegarte Am Montag ist mit den Bauarbeiten für den Neubau des Wohnheims Sonnegarte begonnen worden. Bis Mitte 2023 entsteht in St. Urban ein Gebäude mit insgesamt 64 Betreuungsplätzen für geistig- und mehrfachbeeinträchtige Erwachsene. 20.04.2021, 09.19 Uhr

(zim) In Anwesenheit von Gesundheitsdirektor Guido Graf und Hans Schärli, Spitalratspräsident Luzerner Psychiatrie (Lups), erfolgte am Montag, 19. April, der Spatenstich für den Neubau Wohnheim Sonnegarte in St. Urban.