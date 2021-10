Luzern Autoverkäufer prellt seine Kundschaft um 1,6 Millionen Franken Ein Luzerner Occasionshändler soll 66 Unfallautos als «unfallfrei» verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine unbedingte Freiheitsstrafe sowie Landesverweis. 08.10.2021, 09.24 Uhr

Die Abteilung für Wirtschaftsdelikte der Staatsanwaltschaft Luzern hat die Untersuchung gegen einen mutmasslichen Betrüger abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilt, wird einem 38-jährigen Mann aus Serbien unter anderem vorgeworfen, dass er in der Zeit zwischen Dezember 2015 und Mai 2017 in mindestens 66 Fällen Unfallfahrzeuge als «unfallfrei» verkaufte.

Mittels falschen Inseraten sowie an Besichtigungsterminen spielte der Beschuldigte seiner Kundschaft vor, dass es sich bei den Autos um unfallfreie Fahrzeuge handelte, schreibt die Staatsanwaltschaft weiter. Er vertuschte oder verschwieg teils Mängel an den Fahrzeugen. Insgesamt bezahlten die Käufer aufgrund der arglistigen Irreführung rund 1,6 Millionen Franken an den Beschuldigten respektive dessen Firma. Hätten die Käufer von den Mängeln gewusst, hätten sie die Autos gar nicht oder zu einem tieferen Preis gekauft.

Die Staatsanwaltschaft hält fest, dass der Beschuldigte wissentlich und willentlich so handelte. Die Anklage wegen gewerbsmässigen Betrugs wurde ans Kriminalgericht überwiesen. Zudem wird der Beschuldigte wegen gewerbsmässiger Geldwäscherei, betrügerischem Konkurs und Pfändungsbetrug, Misswirtschaft und wegen Unterlassung der Buchführung zur Rechenschaft gezogen.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten und eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 90 Franken. Zudem fordert die Staatsanwaltschaft eine obligatorische Landesverweisung. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung. (lil)