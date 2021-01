Staatsanwaltschaft Tötungsdelikt St. Urban: Strafbefehl gegen diensthabenden Arzt wegen fahrlässiger Tötung In der psychiatrischen Klinik St. Urban hat ein Patient 2017 seinen Zimmernachbarn tödlich verletzt. In diesem Zusammenhang wurden auch zwei Ärzte wegen fahrlässiger Tötung angezeigt. Die Untersuchung gegen den damaligen Chefarzt wurde eingestellt. Der diensthabende Arzt geht in Berufung. Roger Rüegger 11.01.2021, 10.32 Uhr

In der psychiatrischen Klinik von St. Urban hat ein Patient 2017 einen Zimmergenossen getötet. (Bild: Corinne Glanzmann, 3. März 2012)

Weil er Stimmen hörte, hat ein heute 37-jähriger Mann aus dem Kosovo seinen 85-jährigen Zimmernachbarn in der psychiatrischen Klinik St. Urban verprügelt. Das Opfer wurde dabei so stark verletzt, dass es noch in der Tatnacht starb. Die Vorfall ereignete sich am 14. April 2017.