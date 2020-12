Staatsgarantie Luzerner Kantonalbank soll Coronalöcher stopfen SP-Präsident David Roth will von der Luzerner Kantonalbank dreimal mehr Geld als Entgelt für die Staatsgarantie. Obwohl auch Bürgerliche die Staatsgarantie thematisieren wollen, dürfte Roths Anliegen scheitern. Lukas Nussbaumer 05.12.2020, 05.00 Uhr

Wie gross die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie auf die Finanzen des Kantons Luzern und die Volkswirtschaft insgesamt sind, lässt sich nur schätzen. Sicher ist: Der Kantonsrat hat am Montag 25 Millionen Franken für Härtefälle bewilligt, 3 Millionen davon werden à fonds perdu ausgerichtet. Nur annäherungsweise bezifferbar sind die Steuerausfälle, die Finanzdirektor Reto Wyss erwartet: rund 80 Millionen Franken. Dazu kommen höhere Gesundheits- und Sozialkosten.

Wie diese Kosten und Ausfälle bewältigt werden sollen, darüber gehen die Meinungen auseinander. Soll sich Luzern stärker verschulden? So, wie es die Linke verlangt? Oder soll der Rotstift stärker angesetzt werden? So, wie es die Rechte fordert? Mitten in dieser Diskussion macht SP-Präsident David Roth einen Vorschlag, der eine neue Dimension beinhaltet: das stärkere Anzapfen einer Geldquelle, die dem Kanton Jahr für Jahr Millionen in die Kasse spült. Roth will die Abgeltung, die der Kanton von der Luzerner Kantonalbank (LUKB) für die Staatsgarantie erhält, zwischen 2021 und 2023 verdreifachen. Diese Einnahmen sollen voll an die Finanzierung der Coronamassnahmen des Kantons fliessen, so der Kantonsrat in einer eben eingereichten Motion.

Aussenansicht des Hauptsitzes der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse in Luzern. Bild: Pius Amrein (25. Juni 2020)

Luzerner müssten bei Krise am stärksten bluten

Ausgehend von der Ablieferung 2019, könnte der Kanton so mit etwas über 23 Millionen Franken statt mit knapp 8 Millionen rechnen. Wie der Blick auf andere Kantone zeigt, kommt die LUKB mit ihrer Zahlung gut weg. Inklusive Dividendenausschüttung und Steuern, liefert in der Zentralschweiz nur die Obwaldner Kantonalbank weniger vom Gewinn an den Kanton ab als die LUKB. Nur die Staatsgarantie betrachtet, zahlt gar kein Zentralschweizer Geldinstitut so wenig wie jenes aus Luzern:

Und dies, obwohl die Luzerner Steuerzahler bei einer Krise der LUKB so stark zur Kasse gebeten würden wie in keinem anderen Kanton.

Laut einer Studie der Hochschule Luzern müsste der Kanton der LUKB im Krisenfall Kapital zur Verfügung stellen, das 65 Prozent der jährlichen Kantonssteuereinnahmen ausmacht. Im Kanton Zürich, wo die grösste Kantonalbank der Schweiz geschäftet, läge dieser Wert bei 31 Prozent, landesweit bei 20.

Ökonomen kritisieren denn auch, die Abgeltungen der Geldinstitute für die Haftung ihrer Verbindlichkeiten durch die Kantone seien zu tief. Gleichzeitig lancieren Politiker regelmässig Vorstösse, in denen sie den Verkauf der Kantonsaktien fordern. In Luzern scheiterten solche Versuche zuletzt 2011 und 2013. Der Kanton hätte mit dem Verkauf seines Aktienpakets von 61,5 Prozent etwa 1,7 Milliarden Franken eingenommen.

SP erhält Unterstützung von den Grünen

Aktuell schmieden Luzerner Politiker keine solchen Pläne – im Falle von David Roth wollen sie im Gegenteil mehr Geld für das Risiko des Kantons. Die Forderung sei berechtigt, sagt der 35-Jährige. Alle Kosten, die der Kanton wegen der Coronakrise auf sich nehme, würden die Luzerner Wirtschaft stützen. Exakt mit diesen Firmen geschäfte die LUKB hauptsächlich – «und das gut». Für Roth ist klar:

«In finanziell schwierigen Zeiten, wo eine Steuererhöhung im Raum steht, müssen wir auch an die Kantonalbank als Geldquelle denken.»

Monique Frey, Fraktionschefin der Grünen, wird Roths Vorstoss unterstützen, ihre Parteikolleginnen und -kollegen ebenso. Die Abgeltung sei «wohl eher nicht zu hoch, sonst hätte sich die LUKB wohl schon längst vernehmen lassen», so Frey.

Stand jetzt, erhält Roth wenig Unterstützung aus anderen Parteien. So betonen Adrian Nussbaum und Armin Hartmann, die Fraktionschefs von CVP und SVP, eine Verknüpfung der Staatsgarantie mit der Pandemie sei falsch. Für FDP-Fraktionschef Georg Dubach ist Roths Vorschlag mit der dreifachen Abgeltung «reine Willkür», und auch GLP-Fraktionschefin Claudia Huser geht nicht davon aus, dass die Motion in ihren Kreisen Unterstützung findet.

CVP: Bank hat Anspruch auf Planungssicherheit

Einer Diskussion über die Höhe der Abgeltung verschliessen sich die Politiker aber nicht. Das gilt für Georg Dubach genauso wie für Claudia Huser, die sagt: «Man muss die Staatsgarantie immer wieder hinterfragen. Aber sicher nicht jetzt.» Adrian Nussbaum sieht das gleich: «Die Diskussion soll nicht von Corona getrieben geführt werden. Die LUKB hat einen Anspruch auf Planungssicherheit.» Armin Hartmann will zwar die Entwicklungen in anderen Kantonen verfolgen, hält jedoch fest: «Wir beurteilen die Abgeltung im Moment als korrekt.»

Die LUKB äussert sich zur Höhe der Abgeltung nicht, wohl aber dazu, ob sie sich angesichts des Rekordgewinns 2019 die Zahlung von A-fonds-perdu-Beiträgen vorstellen könnte: «Das sind Instrumente der öffentlichen Hand. Sie sind nicht vereinbar mit einer als privatrechtlichen Aktiengesellschaft ausgestalteten Bank wie die LUKB, selbst wenn die öffentliche Hand Hauptaktionärin ist.»

Gleichzeitig betont Kommunikationsleiter Daniel von Arx, wie unkompliziert die Bank Hilfe leiste. So habe die LUKB innert weniger Tage über 1700 Coronakredite von 250 Millionen Franken ausbezahlt. Bei Krediten unter 0,5 Millionen hafte der Bund, darüber lägen 15 Prozent des Risikos bei der LUKB. Zudem habe die Bank in Eigeninitiative weitere 100 Millionen als Soforthilfe für KMU aus dem eigenen Kundenkreis bereitgestellt und Kreditnehmern gewisse Entlastungen ermöglicht.