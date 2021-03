Staatsgelder Luzerner Nationalrat gestaltet Medienförderung an vorderster Front mit: «Wenn wir die Demokratie aufrechterhalten wollen, braucht es Qualitätsjournalismus» Der Krienser Michael Töngi ist Präsident der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, welche für das neue Massnahmenpaket für die Medien zuständig ist. Der Grüne-Nationalrat spricht über umstrittene Finanzierungsmodelle und die Gratismentalität. Niels Jost 02.03.2021, 05.00 Uhr

Der Krienser Grüne-Nationalrat Michael Töngi ist Präsident der Kommission Verkehr und Fernmeldewesen. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Die Steuerzahler und Haushalte finanzieren die Medien mit mehreren Millionen pro Jahr. Wieso sollen diese Mittel nun aufgestockt werden?

Michael Töngi: Die Medien sind unter Druck: Werbeeinnahmen brechen weg, Abozahlen schwinden. Für eine funktionierende Demokratie ist die Medienvielfalt jedoch wichtig. Deshalb müssen wir Zeitungen, Radio, Fernsehen und Online-Anbieter stärker unterstützen.

Neu sollen auch Online-Angebote gefördert werden. Weshalb?

Sie erhalten heute gar keine Hilfe, Print- und audiovisuelle Produkte hingegen schon. Das ist nicht mehr zeitgemäss. Wir brauchen zwingend neue Fördermodelle.

Umstritten sind die Holdingklausel und das degressive Zahlmodell. Die grossen Verlage sehen darin eine Marktverzerrung.

Es geht hier um die Stärkung kleiner und zumeist lokal oder regional ausgerichteter Angebote. Anders als die Grossen können die Kleinen bei nationalen und internationalen Inhalten sowie beim Aufbau ihrer digitalen Strategie nicht von Synergien profitieren. Zudem gehen reine Online-Anbieter bei der indirekten Presseförderung leer aus – diese wurde mit dem Medienpaket ebenfalls klar ausgebaut. Das ist ein Ungleichgewicht, welches behoben werden muss.

Die Grossen sprechen von einer «Abstrafung».

Die Kommission ist den grossen Verlagen bereits entgegengekommen, indem sie das degressive Zahlmodell abgeflacht hat. Sie hat den maximalen Anteil der Förderleistung am anrechenbaren Umsatz bei 60 statt 80 Prozent festgelegt.

Gratisportale wie «20 Minuten», «Watson» oder «Nau», welche es geschafft haben, selbsttragend zu sein, erhalten keine Unterstützung. Weshalb?

Sie generieren keine Einnahmen aus dem Publikum. Mit dem neuen Bundesgesetz über die Förderung von Online-Medien wollen wir aber ein Bewusstsein schaffen, dass Qualitätsjournalismus kostet. Deshalb werden nur Bezahlmedien unterstützt.

Sie sagten, die Online-Förderung soll die Kleinen stärken. Braucht eine Landzeitung denn überhaupt zwingend einen digitalen Auftritt?

Selbstverständlich – ohne digitale Verbreitung geht es heute nicht mehr. Gedruckte Zeitungen wird es weiter geben, aber ihre Bedeutung nimmt ab. Zudem ist es eine staatspolitische Aufgabe, dass insbesondere die junge Bevölkerung einen Zugang zu Informationsmedien findet. Das neue Online-Gesetz ist insofern ein Fingerzeig an die kleinen Verlage, jetzt in digitale Angebote zu investieren.

Ihre Kommission hat sich knapp dafür ausgesprochen, jungen Erwachsenen Mediengutscheine zu finanzieren. Was ist geplant?

Vorgesehen sind einmalige Gutscheine für ein beliebiges Abonnement im Wert von 100 Franken. Dadurch soll zum einen die Lust der Jungen an den Medien gefördert, und zum anderen der Kontakt zu einem Bezahlmedium hergestellt werden.

Die Fördermassnahmen sollen auf fünf Jahre beschränkt werden. Macht das Sinn?

Persönlich halte ich das für eine zu kurze Zeitspanne. Wir müssen den Medien doch eine langfristigere Perspektive geben. Zudem müssten wir schon etwa in zwei Jahren wieder damit beginnen, das neue Gesetz auszuarbeiten.

Einige Befürworter sagen, in fünf Jahren könnte es neue Fördermodelle geben.

Das lässt sich heute noch nicht sagen. Viele sind im Irrglauben, die Online-Medien würden sich in fünf Jahren selber finanzieren. Das bezweifle ich stark. Ich sehe aktuell keine Trendwende, die Situation wird sich eher noch verschlechtern. Daher sollten die angedachten Fördermassnahmen länger dauern. Denn wenn wir die Demokratie aufrechterhalten wollen, braucht es Qualitätsjournalismus. Das wird einem umso mehr bewusst, wenn man beachtet, was sich aktuell auf sozialen Plattformen abspielt. Dort erhält jener am meisten Aufmerksamkeit, der am lautesten und hässigsten ist. Es braucht daher zwingend die Medien, welche breit berichten und das Geschehen einordnen.