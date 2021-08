Acht Einsprachen gegen geplante Pilatus-Arena und die Hochhäuser

Stadt Kriens Acht Einsprachen sind gegen geplante Pilatus-Arena und die Hochhäuser eingegangen So schnell erhalten die Sporthalle und die beiden Wohntürme die Baubewilligung nicht. Der Widerstand gegen das Grossprojekt im Krienser Mattenhof hält an. Roman Hodel 18.08.2021, 20.46 Uhr

Beim Bau- und Umweltdepartement der Stadt Kriens sind acht Einsprachen und zwei Stellungnahmen zum Bauprojekt Pilatus-Arena und Pilatus-Tower eingegangen. Gemäss einer Medienmitteilung vom Mittwoch werden diese jetzt im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Bewilligungsverfahrens ausgewertet. Zudem werde man bei der Bauherrschaft sowie allfällig weiteren Instanzen die nötigen Stellungnahmen einholen. In der Folge werden die vorgesehenen Einspracheverhandlungen angesetzt.

Parallel dazu werde geprüft, ob die Baueingabe alle gesetzlichen Vorgaben einhält und in allen Punkten dem von der Krienser Stimmbevölkerung im November 2020 gutgeheissenen Bebauungsplan entspricht.

So stellen sich die Architekten den künftigen Pilatus-Tower vor. Dahinter sind die Sporthalle und das kleinere Hochhaus zu sehen. Visualisierung: Raumgleiter AG, Zürich

«Wir sind heute Nachmittag von der Stadt Kriens über die Zahl der Einsprachen informiert worden und werden diese in den nächsten Tagen zur Sichtung und Stellungnahme erhalten», sagt Toni Bucher, Verwaltungsratspräsident Pilatus Arena AG, welche das Projekt realisiert. «Wir werden sie sorgfältig prüfen und wo sinnvoll den Dialog mit den Einsprechenden suchen.»

Kontroverse um das Baugespann

Für Diskussionen gesorgt hatten während der öffentlichen Auflage die Baugespanne, die nach wie vor stehen. Einerseits ist das höhere Hochhaus, der Pilatus-Tower, nur zum Teil ausgesteckt – einzig eines der Profile zeigt die effektive Höhe an –, andererseits war dieses Profil anfänglich nur 100 Meter hoch. Erst nach Intervention der Stadt Kriens wurde es mittels eines roten Ballons auf 113 Meter verlängert. Wobei ein Mitarbeiter der von der Bauherrschaft beauftragten Baugerüstfirma den Ballon jeden Morgen an einem Seil hochlassen und am Abend wieder hinunter holen musste. Denn in der Nacht muss der höchste Punkt gemäss dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) mit einem roten Positionslicht versehen sein. Und dieses lässt sich eher schlecht an einem Ballon befestigen.

Die Bauherrschaft begründete die zu geringe Höhe mit den engen Platzverhältnissen. Diese hätten das Abspannen eines höheren Profils nicht erlaubt. Dass zudem die weiteren Baugespanne des Towers nur 50 Meter hoch sind, sei rechtens, sagte der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) damals zu unserer Zeitung. Das Planungs- und Baugesetz, die übliche Praxis und Präjudizfälle liessen dies zu: «Wichtig ist, dass die Leute und insbesondere die Einspracheberechtigten durch das Baugespann sehen, wie hoch gebaut wird und welche Auswirkungen das Gebäude auf die Umgebung hat», so Frey. Den Einspracheberechtigten dürfe durch ein reduziertes Baugespann kein Rechtsnachteil entstehen. Da und dort wurde aber Kritik laut am Baugespann. Laut Toni Bucher, Verwaltungsratspräsident der Pilatus Arena AG, hat es sich «in dieser speziellen Form» bewährt.

Die Hälfte der Eigentumswohnungen sei reserviert

Trotz Einsprachen rechnet die Bauherrschaft immer noch mit dem Spatenstich im Frühling 2022. Die multifunktionale Sport- und Eventhalle mit 4000 Plätzen werde in diesem Fall im Herbst 2024 bezugsbereit sein, die 376 Wohnungen zeitversetzt bis im Frühling 2025. Wie bereits im Juli kommuniziert, sei mehr als die Hälfte der Eigentumswohnungen im höheren Pilatus-Tower reserviert. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf über 200 Millionen Franken, davon betreffen 39 Millionen die Halle.